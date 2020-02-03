Виступ Шакіри і Дженніфер Лопес на Супербоул 2020: найкращі хіти та гарячі танці

Супербоул 2020 – Шакіра і Дженніфер Лопес підкорили запальним шоу в перерві матчу.

Латиноамериканські поп-діви не лише виконали свої головні хіти, але й запалили публіку танцями на пілоні.

Приємною несподіванкою стала поява на сцені реперів J Balvin та Bad Bunny.

У мережі інтернет шоу Джей Ло і Шакіри уже називають одним із найкращих за всю історію Супербоула.

Цікаво, що обидві співачки виступили безкоштовно.

Весь свій гонорар – 2,2 млн доларів Дженніфер Лопес і 1,6 млн доларів Шакірі – вони витратили на сценічну постановку, яку робили за свої кошти.

Нагадаємо, Супербоул – це матч за головний трофей в американському футболі в США.

За ним спостерігають близько 200 мільйонів людей по всьому світу.

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