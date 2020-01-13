Оскар 2020: оголошені усі номінанти премії

Американська кіноакадемія у Лос-Анджелесі нарешті оголосила офіційний список номінантів на Оскар 2020. Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться в театрі Долбі, що в Голлівуді, і проходитиме без ведучих.

Ранок у Великому Місті зібрав весь список головних претендентів на кінопремію року. Усе – дивись нижче.

Категорії номінацій на Оскар 2020

Найкращий фільм року

Паразити

Одного разу в Голлівуді

Ірландець

Кролик Джоджо

Джокер

1917

Маленькі жінки

Шлюбна історія

Ford проти Ferrari (Аутсайдери)

Найкраща режисура

Мартін Скорсезе – Ірландець

Тодд Філліпс – Джокер

Сем Мендес – 1917

Квентін Тарантіно – Одного разу в Голлівуді

Пон Чжун Хо – Паразити

Найкраща чоловіча роль

Хоакін Фенікс – Джокер

Антоніо Бандерас – Біль та слава

Адам Драйвер – Шлюбна історія

Джонатан Прайс – Два Папи

Леонардо Ді Капріо – Одного разу в Голлівуді

Найкраща жіноча роль

Скарлетт Йоханссон – Шлюбна історія

Рене Зеллвегер – Джуді

Синтія Еріво – Гарріет

Сірша Ронан – Маленькі жінки

Шарліз Терон – Скандал

Найкраща чоловіча роль другого плану

Аль Пачіно – Ірландець

Джо Пеші – Ірландець

Бред Пітт – Одного разу в Голлівуді

Ентоні Хопкінс – Два Папи

Том Хенкс – Прекрасний день по сусідству

Найкраща жіноча роль другого плану

Кеті Бейтс – Справа Річарда Джуелл

Лора Дерн – Шлюбна історія

Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо

Флоренс П’ю – Маленькі жінки

Марго Роббі – Скандал

Найкращий оригінальний сценарій

Ноа Баумбах – Шлюбна історія

Раян Джонсон – Ножі наголо

Пон Джун-хо, Хан Джин-вон – Паразити

Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – 1917

Квентін Тарантіно – Одного разу в Голлівуді

Найкращий адаптований сценарій

Тайка Вайтіті – Кролик Джоджо

Грета Гервіг – Маленькі жінки

Стівен Зейлліан – Ірландець

Ентоні Маккарті – Два Папи

Тодд Філліпс, Скотт Сільвер – Джокер

Найкраща робота оператора

Маяк

1917

Одного разу… в Голлівуді

Джокер

Ірландець

Найкраща робота художника-постановника

1917

Одного разу… в Голлівуді

Паразити

Ірландець

Кролик Джоджо

Найкращий дизайн костюмів

Ірландець

Кролик Джоджо

Маленькі жінки

Одного разу… в Голлівуді

Джокер

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

Як приручити дракона 3

Я втратив своє тіло

Клаус

Втрачене ланка

Історія іграшок 4

Найкраща музика

Хільдур Гуднадоуттір – Джокер

Александр Деспла – Маленькі жінки

Ренді Ньюман – Шлюбна історія

Томас Ньюман – 1917

Джон Вільямс – Зоряні Війни: Скайуокер. Сходження

Найкраща пісня

I Can not Let You Throw Yourself Away – Історія іграшок 4

(I’m Gonna) Love Me Again – Рокетмен

Stand Up – Гаррієт

I’m Standing With You – Прорив

Into The Unknown – Холодне серце 2

Найкращі візуальні ефекти

1917

Месники: Фінал

Ірландець

Король Лев

Зоряні війни: Скайуокер. Сходження

Найкращий грим і зачіски

Скандал

Малефісента: Володарка темряви

Джуді

Джокер

1917

Найкраще зведення звуку

Ford проти Ferrari

До зірок

Джокер

1917

Одного разу в Голлівуді

Найкращий монтаж звуку

Ford проти Ferrari

Джокер

1917

Одного разу… в Голлівуді

Зоряні війни: Скайуокер. Сходження

Найкращий фільм іноземною мовою

Паразити

Тіло Христове

Країна меду

Біль і слава

Знедолені

Найкращий анімаційний фільм

Клаус

Історія іграшок 4

Як приручити дракона 3

Втрачене ланка

Я втратив тіло

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Дочка

Котбуль

Незабутньо

Волохата любов

Сестра

Найкращий документальний фільм

Американська фабрика

Печера

Грань демократії

Для Сами

Країна меду

Найкращий короткометражний документальний фільм

У відсутності

Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)

Життя захоплює мене

Супермен з Сент-Луїса

Іди, біжи, ча-ча

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Братство

Футбольний клуб нафти

Вікно навпроти

Sorria

Сестра

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав про найкращі романтичні комедії.

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