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ICTV / Ранок / Оскар 2020: оголошені усі номінанти премії / 13.01.2020 18:01
13.01.2020 18:01
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Оскар 2020: оголошені усі номінанти премії

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Американська кіноакадемія у Лос-Анджелесі нарешті оголосила офіційний список номінантів на Оскар 2020. Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться в театрі Долбі, що в Голлівуді, і проходитиме без ведучих.

Ранок у Великому Місті зібрав весь список головних претендентів на кінопремію року. Усе – дивись нижче.

Категорії номінацій на Оскар 2020

Найкращий фільм року

  • Паразити
  • Одного разу в Голлівуді
  • Ірландець
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • 1917
  • Маленькі жінки
  • Шлюбна історія
  • Ford проти Ferrari (Аутсайдери)

Найкращий фільм 2020

Найкраща режисура

  • Мартін Скорсезе – Ірландець
  • Тодд Філліпс – Джокер
  • Сем Мендес – 1917
  • Квентін Тарантіно – Одного разу в Голлівуді
  • Пон Чжун Хо – Паразити

Найкраща чоловіча роль

  • Хоакін Фенікс – Джокер
  • Антоніо Бандерас – Біль та слава
  • Адам Драйвер – Шлюбна історія
  • Джонатан Прайс – Два Папи
  • Леонардо Ді Капріо – Одного разу в Голлівуді

Найкращий актор Оскар 2020

Найкраща жіноча роль

  • Скарлетт Йоханссон – Шлюбна історія
  • Рене Зеллвегер – Джуді
  • Синтія Еріво – Гарріет
  • Сірша Ронан – Маленькі жінки
  • Шарліз Терон – Скандал

Найкраща актриса Оскар 2020

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Аль Пачіно – Ірландець
  • Джо Пеші – Ірландець
  • Бред Пітт – Одного разу в Голлівуді
  • Ентоні Хопкінс – Два Папи
  • Том Хенкс – Прекрасний день по сусідству

номінації на оскар 2020 фото

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Кеті Бейтс – Справа Річарда Джуелл
  • Лора Дерн – Шлюбна історія
  • Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо
  • Флоренс П’ю – Маленькі жінки
  • Марго Роббі – Скандал

номінанти на оскар 2020 фото

Найкращий оригінальний сценарій

  • Ноа Баумбах – Шлюбна історія
  • Раян Джонсон – Ножі наголо
  • Пон Джун-хо, Хан Джин-вон – Паразити
  • Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – 1917
  • Квентін Тарантіно – Одного разу в Голлівуді

Найкращий адаптований сценарій

  • Тайка Вайтіті – Кролик Джоджо
  • Грета Гервіг – Маленькі жінки
  • Стівен Зейлліан – Ірландець
  • Ентоні Маккарті – Два Папи
  • Тодд Філліпс, Скотт Сільвер – Джокер

Найкраща робота оператора

  • Маяк
  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Джокер
  • Ірландець

Найкраща робота оператора Оскар 2020

Найкраща робота художника-постановника

  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Паразити
  • Ірландець
  • Кролик Джоджо

Найкращий дизайн костюмів

  • Ірландець
  • Кролик Джоджо
  • Маленькі жінки
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Джокер

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • Як приручити дракона 3
  • Я втратив своє тіло
  • Клаус
  • Втрачене ланка
  • Історія іграшок 4

Найкраща музика

  • Хільдур Гуднадоуттір – Джокер
  • Александр Деспла – Маленькі жінки
  • Ренді Ньюман – Шлюбна історія
  • Томас Ньюман – 1917
  • Джон Вільямс – Зоряні Війни: Скайуокер. Сходження

Найкраща пісня

  • I Can not Let You Throw Yourself Away – Історія іграшок 4
  • (I’m Gonna) Love Me Again – Рокетмен
  • Stand Up – Гаррієт
  • I’m Standing With You – Прорив
  • Into The Unknown – Холодне серце 2

Найкращі візуальні ефекти

  • 1917
  • Месники: Фінал
  • Ірландець
  • Король Лев
  • Зоряні війни: Скайуокер. Сходження

Найкращий грим і зачіски

  • Скандал
  • Малефісента: Володарка темряви
  • Джуді
  • Джокер
  • 1917

Найкраще зведення звуку

  • Ford проти Ferrari
  • До зірок
  • Джокер
  • 1917
  • Одного разу в Голлівуді

Найкращий монтаж звуку

  • Ford проти Ferrari
  • Джокер
  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Зоряні війни: Скайуокер. Сходження
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Найкращий фільм іноземною мовою

  • Паразити
  • Тіло Христове
  • Країна меду
  • Біль і слава
  • Знедолені

Найкращий анімаційний фільм

  • Клаус
  • Історія іграшок 4
  • Як приручити дракона 3
  • Втрачене ланка
  • Я втратив тіло

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

  • Дочка
  • Котбуль
  • Незабутньо
  • Волохата любов
  • Сестра

Найкращий документальний фільм

  • Американська фабрика
  • Печера
  • Грань демократії
  • Для Сами
  • Країна меду

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • У відсутності
  • Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)
  • Життя захоплює мене
  • Супермен з Сент-Луїса
  • Іди, біжи, ча-ча

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • Братство
  • Футбольний клуб нафти
  • Вікно навпроти
  • Sorria
  • Сестра

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав про найкращі романтичні комедії.

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Теги: кіно, Оскар, шоу-бізнес
13.01.2020 18:01
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