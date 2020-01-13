Оскар 2020: оголошені усі номінанти премії

Американська кіноакадемія у Лос-Анджелесі нарешті оголосила офіційний список номінантів на Оскар 2020. Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться в театрі Долбі, що в Голлівуді, і проходитиме без ведучих.
Ранок у Великому Місті зібрав весь список головних претендентів на кінопремію року. Усе – дивись нижче.
Категорії номінацій на Оскар 2020
Найкращий фільм року
- Паразити
- Одного разу в Голлівуді
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Джокер
- 1917
- Маленькі жінки
- Шлюбна історія
- Ford проти Ferrari (Аутсайдери)
Найкраща режисура
- Мартін Скорсезе – Ірландець
- Тодд Філліпс – Джокер
- Сем Мендес – 1917
- Квентін Тарантіно – Одного разу в Голлівуді
- Пон Чжун Хо – Паразити
Найкраща чоловіча роль
- Хоакін Фенікс – Джокер
- Антоніо Бандерас – Біль та слава
- Адам Драйвер – Шлюбна історія
- Джонатан Прайс – Два Папи
- Леонардо Ді Капріо – Одного разу в Голлівуді
Найкраща жіноча роль
- Скарлетт Йоханссон – Шлюбна історія
- Рене Зеллвегер – Джуді
- Синтія Еріво – Гарріет
- Сірша Ронан – Маленькі жінки
- Шарліз Терон – Скандал
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Аль Пачіно – Ірландець
- Джо Пеші – Ірландець
- Бред Пітт – Одного разу в Голлівуді
- Ентоні Хопкінс – Два Папи
- Том Хенкс – Прекрасний день по сусідству
Найкраща жіноча роль другого плану
- Кеті Бейтс – Справа Річарда Джуелл
- Лора Дерн – Шлюбна історія
- Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо
- Флоренс П’ю – Маленькі жінки
- Марго Роббі – Скандал
Найкращий оригінальний сценарій
- Ноа Баумбах – Шлюбна історія
- Раян Джонсон – Ножі наголо
- Пон Джун-хо, Хан Джин-вон – Паразити
- Сем Мендес, Крісті Вілсон-Кернс – 1917
- Квентін Тарантіно – Одного разу в Голлівуді
Найкращий адаптований сценарій
- Тайка Вайтіті – Кролик Джоджо
- Грета Гервіг – Маленькі жінки
- Стівен Зейлліан – Ірландець
- Ентоні Маккарті – Два Папи
- Тодд Філліпс, Скотт Сільвер – Джокер
Найкраща робота оператора
- Маяк
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
- Джокер
- Ірландець
Найкраща робота художника-постановника
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
- Паразити
- Ірландець
- Кролик Джоджо
Найкращий дизайн костюмів
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Маленькі жінки
- Одного разу… в Голлівуді
- Джокер
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
- Як приручити дракона 3
- Я втратив своє тіло
- Клаус
- Втрачене ланка
- Історія іграшок 4
Найкраща музика
- Хільдур Гуднадоуттір – Джокер
- Александр Деспла – Маленькі жінки
- Ренді Ньюман – Шлюбна історія
- Томас Ньюман – 1917
- Джон Вільямс – Зоряні Війни: Скайуокер. Сходження
Найкраща пісня
- I Can not Let You Throw Yourself Away – Історія іграшок 4
- (I’m Gonna) Love Me Again – Рокетмен
- Stand Up – Гаррієт
- I’m Standing With You – Прорив
- Into The Unknown – Холодне серце 2
Найкращі візуальні ефекти
- 1917
- Месники: Фінал
- Ірландець
- Король Лев
- Зоряні війни: Скайуокер. Сходження
Найкращий грим і зачіски
- Скандал
- Малефісента: Володарка темряви
- Джуді
- Джокер
- 1917
Найкраще зведення звуку
- Ford проти Ferrari
- До зірок
- Джокер
- 1917
- Одного разу в Голлівуді
Найкращий монтаж звуку
- Ford проти Ferrari
- Джокер
- 1917
- Одного разу… в Голлівуді
- Зоряні війни: Скайуокер. Сходження
Найкращий фільм іноземною мовою
- Паразити
- Тіло Христове
- Країна меду
- Біль і слава
- Знедолені
Найкращий анімаційний фільм
- Клаус
- Історія іграшок 4
- Як приручити дракона 3
- Втрачене ланка
- Я втратив тіло
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- Дочка
- Котбуль
- Незабутньо
- Волохата любов
- Сестра
Найкращий документальний фільм
- Американська фабрика
- Печера
- Грань демократії
- Для Сами
- Країна меду
Найкращий короткометражний документальний фільм
- У відсутності
- Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)
- Життя захоплює мене
- Супермен з Сент-Луїса
- Іди, біжи, ча-ча
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- Братство
- Футбольний клуб нафти
- Вікно навпроти
- Sorria
- Сестра
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав про найкращі романтичні комедії.
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