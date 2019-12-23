Гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Яким будуть наступні сім днів? Ранок у Великому Місті дізнався, що пророкують тобі зірки.
Гороскоп на тиждень
Гороскоп для Овнів
Цього тижня бережи своє домашнє вогнище понад усе! Саме час відставити всі інші питання вбік і приділити час родині. Твої рідні зараз дуже цього потребують! І не забудь купити їм новорічні подарунки, про які вони мріють.
Найбільш сприятливий день: 23 грудня
Гороскоп для Тельців
Зірки запевняють: зараз у тебе приємний та продуктивний період. Буде нагода потрапити на захід, де можна познайомитися з цікавими людьми. Не прогав цю можливість! Знайомства, які ти заведеш цього тижня, знадобляться тобі в майбутньому.
Найбільш сприятливий день: 27 грудня
Гороскоп для Близнюків
У тебе починається творчий період. Тож не стримуй своє натхнення – і тоді матимеш успіх в усіх справах.Також по темі: Новорічні пісні 2020: плейлист для святкового настрою Що подарувати дитині на Новий Рік: найкращі ідеї Натуральна ялинка vs штучна: що обрати
Зараз варто довести до логічного завершення справу, над якою вже давно працюєш. Сміливо призначай ділові зустрічі – цього тижня все вийде якнайкраще!
Найбільш сприятливий день: 24 грудня
Гороскоп для Раків
Астрологи попереджають: у тебе починається новий етап стосунків із протилежною статтю. У самотніх Раків є хороші шанси зустріти другу половинку. А тим, хто живе в цивільному шлюбі, варто нарешті визначитися: або призначити дату весілля, або розійтися.
Найбільш сприятливий день: 23 грудня
Гороскоп для Левів
Зірки радять Левам приділити час не лише веселим новорічним коропоративам і роботі, але й справам любовним. І не варто чекати бою курантів – час бути щасливими вже настав.
Найбільш сприятливий день: 29 грудня
Гороскоп для Дів
На Дів чекає кілька спокійних днів. Проведи їх із найдорожчими людьми. А от на спілкування з тими, хто не входить у твоє найближче коло, зараз краще не розпилятися. І тим більше не дослухатися до їхніх порад. Слухай своє серце!
Найбільш сприятливий день: 25 грудня
Гороскоп для Терезів
Гарний настрій супроводжуватиме тебе протягом усього тижня з 23 по 29 грудня. Терези стануть справжніми улюбленцями долі, тож тобі точно щаститиме в усіх справах.
Найбільш сприятливий день: 26 грудня
Гороскоп для Скорпіонів
Все, що тобі зараз потрібно – зарядитися життєвим «киснем». Спілкуйся з високо освіченими людьми, відвідуй цікаві заходи, займися творчістю та освіжи інтер’єр новими яскравими деталями.
Найбільш сприятливий день: 28 грудня
Гороскоп для Стрільців
Тобі вдастся підвіщити свій авторитет на роботі і навіть добитися підвищення зарплати. Але для цього варто проявити неабияку ініціативність і показати начальству, що ти справді цінний співробітник.
Найбільш сприятливий день: 25 грудня
Гороскоп для Козерогів
Передноворічний тиждень принесе тобі нові враження та життєві уроки. Будь гранично уважним, адже зараз можеш зіткнутися з обманом та підступністю з боку знайомих та незнайомих. Остерігайтеся крадіжок!
Найбільш сприятливий день: 25 грудня
Гороскоп для Водоліїв
Щоб отримати бажане, ти маєш розраховувати лише на власні сили. Але хороша новина в тому, що в тебе достатньо знань, енергії та професіоналізму для досягнення чудових результатів.
Найбільш сприятливий день: 27 грудня
Гороскоп для Риб
Час провести «чистку» друзів, і не лише в соцмережах. Профільтруй своє оточення. Можливо, з кимось у тебе зовсім не залишилося спільних інтересів? Не тягни в новий рік тягар із нецікавих для тебе людей і речей.
Найбільш сприятливий день: 23 грудня
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень 2019.
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