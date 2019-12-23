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ICTV / Ранок / Гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку / 23.12.2019 10:57
23.12.2019 10:57
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Гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень з 23 по 29 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Яким будуть наступні сім днів? Ранок у Великому Місті дізнався, що пророкують тобі зірки.

Гороскоп на тиждень

Гороскоп для Овнів

овен фото

Цього тижня бережи своє домашнє вогнище понад усе! Саме час відставити всі інші питання вбік і приділити час родині. Твої рідні зараз дуже цього потребують! І не забудь купити їм новорічні подарунки, про які вони мріють.

Найбільш сприятливий день: 23 грудня

Гороскоп для Тельців

телець фото

Зірки запевняють: зараз у тебе приємний та продуктивний період. Буде нагода потрапити на захід, де можна познайомитися з цікавими людьми. Не прогав цю можливість! Знайомства, які ти заведеш цього тижня, знадобляться тобі в майбутньому.

Найбільш сприятливий день: 27 грудня

Гороскоп для Близнюків

близнюки фото

У тебе починається творчий період. Тож не стримуй своє натхнення – і тоді матимеш успіх в усіх справах.

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Зараз варто довести до логічного завершення справу, над якою вже давно працюєш. Сміливо призначай ділові зустрічі – цього тижня все вийде якнайкраще!

Найбільш сприятливий день: 24 грудня

Гороскоп для Раків

рак фото

Астрологи попереджають: у тебе починається новий етап стосунків із протилежною статтю. У самотніх Раків є хороші шанси зустріти другу половинку. А тим, хто живе в цивільному шлюбі, варто нарешті визначитися: або призначити дату весілля, або розійтися.

Найбільш сприятливий день: 23 грудня

Гороскоп для Левів

лев фото

Зірки радять Левам приділити час не лише веселим новорічним коропоративам і роботі, але й справам любовним. І не варто чекати бою курантів – час бути щасливими вже настав.

Найбільш сприятливий день: 29 грудня

Гороскоп для Дів

діва фото

На Дів чекає кілька спокійних днів. Проведи їх із найдорожчими людьми. А от на спілкування з тими, хто не входить у твоє найближче коло, зараз краще не розпилятися. І тим більше не дослухатися до їхніх порад. Слухай своє серце!

Найбільш сприятливий день: 25 грудня

Гороскоп для Терезів

терези фото

Гарний настрій супроводжуватиме тебе протягом усього тижня з 23 по 29 грудня. Терези стануть справжніми улюбленцями долі, тож тобі точно щаститиме в усіх справах.

Найбільш сприятливий день: 26 грудня

Гороскоп для Скорпіонів

скорпіон фото

Все, що тобі зараз потрібно – зарядитися життєвим «киснем». Спілкуйся з високо освіченими людьми, відвідуй цікаві заходи, займися творчістю та освіжи інтер’єр новими яскравими деталями.

Найбільш сприятливий день: 28 грудня

Гороскоп для Стрільців

стрілець фото

Тобі вдастся підвіщити свій авторитет на роботі і навіть добитися підвищення зарплати. Але для цього варто проявити неабияку ініціативність і показати начальству, що ти справді цінний співробітник.

Найбільш сприятливий день: 25 грудня

Гороскоп для Козерогів

козеріг фото

Передноворічний тиждень принесе тобі нові враження та життєві уроки. Будь гранично уважним, адже зараз можеш зіткнутися з обманом та підступністю з боку знайомих та незнайомих. Остерігайтеся крадіжок!

Найбільш сприятливий день: 25 грудня

Гороскоп для Водоліїв

водолій фото

Щоб отримати бажане, ти маєш розраховувати лише на власні сили. Але хороша новина в тому, що в тебе достатньо знань, енергії та професіоналізму для досягнення чудових результатів.

Найбільш сприятливий день: 27 грудня

Гороскоп для Риб

риби фото

Час провести «чистку» друзів, і не лише в соцмережах. Профільтруй своє оточення. Можливо, з кимось у тебе зовсім не залишилося спільних інтересів? Не тягни в новий рік тягар із нецікавих для тебе людей і речей.

Найбільш сприятливий день: 23 грудня

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень 2019.

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23.12.2019 10:57
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