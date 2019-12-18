Кредитна історія: що це таке і як її перевірити

Що таке кредитна історія, на що вона впливає і як її безкоштовно перевірити.

Бракує грошей, а зарплата ще не скоро? Як варіант, можна позичити певну суму під проценти. Але спершу зважте чи зможете повернути кошти та згадайте, що з вашою кредитною історією, бо більшість банків приділяють їй велике значення.

Кредитна історія – це фінансова «біографія» позичальника, тобто інформація про всі теперішні та минулі кредити, та наскільки своєчасно вони погашалися. У ній відображені дані за останні 10 років про те, чи брали ви розстрочки і на яку суму, про прострочені кредити, суди з кредитором тощо. А також інформація про усі спроби отримати кредит – схвалення та відмови.

В Україні кредитні історії врегулювали на законодавчому рівні у 2009 році. А інформацію про позичальників збирають кредитні бюро. Яку саме?

У базі даних зберігається така особиста інформація про позичальника:

Прізвище, ім’я, по-батькові та ідентифікаційний код

Адреса реєстрації

Розмір кредитів та стан їх погашення

Наявність спорів за кредитами

Дані про кредитні картки, встановлені кредитні ліміти та заборгованість

«Кредитна історія дає можливість кредитору дізнатися, як клієнт раніше розраховувався за кредити, і таким чином сформувати першу думку про нього. Наприклад, коли з’ясовується, що у потенційного позичальника постійно виникали прострочення, тоді ймовірність схвалення його кредитної заявки різко знижується», – пояснює регіональний менеджер компанії ШвидкоГроші Тетяна Родімченко.

Кредитна історія має значення не тільки для кредитора, а і для самого позичальника. Чому? Бо громадянин може упевнитися, що без його відома шахраї не оформлювали кредити на його ім’я.

«Кредитну історію по кожному громадянину України формують декілька кредитних бюро, найбільше з них – Українське бюро кредитних історій. Один раз на рік ви можете безкоштовно перевірити свою кредитну історію в Бюро, повторний запит коштуватиме 50 гривень. Щоб дізнатися свій кредитний рейтинг достатньо зайти на сайт Бюро та відправити запит онлайн», – говорить фінансовий експерт ШвидкоГроші Анастасія Покрасьон.

Якщо кредитна історія вже зіпсована, то виправити її зможе тільки гарна нова. Щоб її створити – у першу чергу, потрібно розрахуватися з поточними боргами. А потім можна брати нові, навіть невеликі, кредити і, звичайно, погашати їх вчасно.

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Нагалдаємо, раніше ми розповідали, що ще треба знати про кредитну історію.

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