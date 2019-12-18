Кредитна історія: що це таке і як її перевірити

Що таке кредитна історія, на що вона впливає і як її безкоштовно перевірити.
Бракує грошей, а зарплата ще не скоро? Як варіант, можна позичити певну суму під проценти. Але спершу зважте чи зможете повернути кошти та згадайте, що з вашою кредитною історією, бо більшість банків приділяють їй велике значення.
Кредитна історія – це фінансова «біографія» позичальника, тобто інформація про всі теперішні та минулі кредити, та наскільки своєчасно вони погашалися. У ній відображені дані за останні 10 років про те, чи брали ви розстрочки і на яку суму, про прострочені кредити, суди з кредитором тощо. А також інформація про усі спроби отримати кредит – схвалення та відмови.Також по темі: Як заробити швидко і без зусиль – ШвидкоГроші Де позичити гроші, крім банків - ШвидкоГроші Як заробити 1000 гривень за 1 хвилину? ШвидкоГроші
В Україні кредитні історії врегулювали на законодавчому рівні у 2009 році. А інформацію про позичальників збирають кредитні бюро. Яку саме?
У базі даних зберігається така особиста інформація про позичальника:
- Прізвище, ім’я, по-батькові та ідентифікаційний код
- Адреса реєстрації
- Розмір кредитів та стан їх погашення
- Наявність спорів за кредитами
- Дані про кредитні картки, встановлені кредитні ліміти та заборгованість
«Кредитна історія дає можливість кредитору дізнатися, як клієнт раніше розраховувався за кредити, і таким чином сформувати першу думку про нього. Наприклад, коли з’ясовується, що у потенційного позичальника постійно виникали прострочення, тоді ймовірність схвалення його кредитної заявки різко знижується», – пояснює регіональний менеджер компанії ШвидкоГроші Тетяна Родімченко.
Кредитна історія має значення не тільки для кредитора, а і для самого позичальника. Чому? Бо громадянин може упевнитися, що без його відома шахраї не оформлювали кредити на його ім’я.
«Кредитну історію по кожному громадянину України формують декілька кредитних бюро, найбільше з них – Українське бюро кредитних історій. Один раз на рік ви можете безкоштовно перевірити свою кредитну історію в Бюро, повторний запит коштуватиме 50 гривень. Щоб дізнатися свій кредитний рейтинг достатньо зайти на сайт Бюро та відправити запит онлайн», – говорить фінансовий експерт ШвидкоГроші Анастасія Покрасьон.
Якщо кредитна історія вже зіпсована, то виправити її зможе тільки гарна нова. Щоб її створити – у першу чергу, потрібно розрахуватися з поточними боргами. А потім можна брати нові, навіть невеликі, кредити і, звичайно, погашати їх вчасно.
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Нагалдаємо, раніше ми розповідали, що ще треба знати про кредитну історію.
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