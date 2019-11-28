Гарантована ціна на газ: чи вигідно українцям переходити на страхову ціну

Українцям хочуть встановити фіксований тариф на газ упродовж опалювального сезону, щоб уникнути можливого зростання ціни зимою.
З ініціативою програми Гарантована ціна на газ виступило Міністерство енергетики та захисту довкілля. Рішення ухвалили на засіданні уряду 27 листопада.
Уряд пропонує платити за газ протягом опалювального сезону фіксовану ціну – 7 гривень за кубометр газу.
Про це розповів міністр енергетики Олексій Оржель. Але пізніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук озвучив цифру, на гривню більшу.
На даний момент вартість кубометру газу становить майже 6 гривень.
У Кабміні зазначають, що перехід на страхову ціну за газ цілком добровільне рішення громадян.
У разі відмови, компанія буде здійснювати продаж газу за щомісячними цінами, встановленими відповідно до ринкових умов.
За інформацією НАК Нафтогаз України, у разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть підскочити до 10 751 грн. за тис куб. м без ПДВ і тарифів на транспортування та розподіл.
В аргументації Міненерго йдеться про транзит російського газу через Україну в європейські країни.
З 1 січня наступного року закінчується 10-річний контракт. Росія пропонує укласти новий лише на 1 рік, та експерти кажуть, що це не вигідно Україні.
Нафтогаз наполягає на тому, що сторони мають продовжувати обговорення контракту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.
Якщо домовитись не зможуть, газ в Україні суттєво здорожчає. Тому програма Гарантована ціна на газ покликана убезпечити українців від несподіванок.
Хоч і не всі експерти вважають, що це хороша ініціатива.
– Нафтогаз України закупив певні обсяги газу в підземні газові сховища за мінімальною ціною за останні 5 років. Тепер нам пропонують, щоб ми купили цей газ у НАК Нафтогаз України за ціною, яка вдвічі більша, – прокоментував ситуацію фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.
Окрім того, якщо Україні вдасться домовитись про транзит російського газу, вартість блакитного палива може залишитись на теперішньому рівні.
І тоді передоплачена ціна за газ на весь сезон може виявитись не вигідною для споживачів.Також по темі: Хто і навіщо краде лічильники з наших будинків Зустріч таки відбудеться: що Путін хоче за участь у Нормандському форматі Навіщо Росія намагається повернути Україну в 2013, і до чого тут Коломойський
Тому, чи вигідно буде пристати на пропозицію уряду про страхування ціни на газ, кожне домогосподарство має визначати самостійно.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде бюджет України 2020.
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