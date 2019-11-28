Гарантована ціна на газ: чи вигідно українцям переходити на страхову ціну

Українцям хочуть встановити фіксований тариф на газ упродовж опалювального сезону, щоб уникнути можливого зростання ціни зимою.

З ініціативою програми Гарантована ціна на газ виступило Міністерство енергетики та захисту довкілля. Рішення ухвалили на засіданні уряду 27 листопада.

Уряд пропонує платити за газ протягом опалювального сезону фіксовану ціну – 7 гривень за кубометр газу.

Про це розповів міністр енергетики Олексій Оржель. Але пізніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук озвучив цифру, на гривню більшу.

На даний момент вартість кубометру газу становить майже 6 гривень.

У Кабміні зазначають, що перехід на страхову ціну за газ цілком добровільне рішення громадян.

У разі відмови, компанія буде здійснювати продаж газу за щомісячними цінами, встановленими відповідно до ринкових умов.

За інформацією НАК Нафтогаз України, у разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть підскочити до 10 751 грн. за тис куб. м без ПДВ і тарифів на транспортування та розподіл.

В аргументації Міненерго йдеться про транзит російського газу через Україну в європейські країни.

З 1 січня наступного року закінчується 10-річний контракт. Росія пропонує укласти новий лише на 1 рік, та експерти кажуть, що це не вигідно Україні.

Нафтогаз наполягає на тому, що сторони мають продовжувати обговорення контракту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.

Якщо домовитись не зможуть, газ в Україні суттєво здорожчає. Тому програма Гарантована ціна на газ покликана убезпечити українців від несподіванок.

Хоч і не всі експерти вважають, що це хороша ініціатива.

– Нафтогаз України закупив певні обсяги газу в підземні газові сховища за мінімальною ціною за останні 5 років. Тепер нам пропонують, щоб ми купили цей газ у НАК Нафтогаз України за ціною, яка вдвічі більша, – прокоментував ситуацію фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

Окрім того, якщо Україні вдасться домовитись про транзит російського газу, вартість блакитного палива може залишитись на теперішньому рівні.

І тоді передоплачена ціна за газ на весь сезон може виявитись не вигідною для споживачів.

Тому, чи вигідно буде пристати на пропозицію уряду про страхування ціни на газ, кожне домогосподарство має визначати самостійно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде бюджет України 2020.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.