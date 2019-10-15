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ICTV / Ранок / Їдять ягуарів і не соромляться: які ще “принади” життя у Французькій Гвіані / 15.10.2019 13:24
15.10.2019 13:24
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Їдять ягуарів і не соромляться: які ще “принади” життя у Французькій Гвіані

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Французька Гвіана — країна, яка знаходиться в Південній Америці, проте юридично – це територія Франції, а отже – частина ЄС. 90% країни – це густі амазонські джунглі, тому зустріти диких і небезпечних тварин тут можна чи не на кожному кроці.

– Я бачив справжнісінького ягуара буквально в кількох метрах від мене, от на такій відстані, як зараз стоїть камера, – каже гвіанець Том Сабайо.

Роботи для чоловіків тут небагато, тому більшість полює.

М’ясо впольованої дичини – їдять, хутро – продають. Хоч для цього треба і постаратися – продати впольоване можна лише в сусідньому містечку.

– У нас немає магазинів у селі. Треба їхати машиною хвилин 40 до найближчого, – розповідає Том

Інфраструктура у Французькій Гвіані

Дороги є, тому до магазина не треба плисти човном.

Магазина чи навіть ринку в селі Сен-Лоран-дю-Мароні – немає. До найближчого – хвилин 40 мопедом. Машиною – трохи менше.

Армія і гвіанці

У Французькій Гвіані роботи майже немає. Люди виживають здебільшого за рахунок допомоги від французького уряду, тому багато хто йде в армію.

До лав Французької армії, яка зокрема має свої казарми також у Гвіані – вступають багато місцевих, до того ж не тільки чоловіків, а й жінок.

Полювання, як сімейний спадок

Усі рідні Тома Сабайо по чоловічій лінії були мисливцями.

– Ми полюємо на звірів, щоб у нас було що їсти! Ми їмо м’ясо, а хутро або залишаємо собі, або продаємо, – розказує хлопчина.

Нещодавно Том врятував усе село від нападу ягуара. М’ясо вбитого звіра – з’їли.

Більше дивіться у відео.

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Теги: життя за кордоном, Однією ногою в Європі, Олексій Кобзар
15.10.2019 13:24
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