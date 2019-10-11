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ICTV / Ранок / Що спільного між сексом і гірськими перегонами? / 11.10.2019 11:53
11.10.2019 11:53
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Що спільного між сексом і гірськими перегонами?

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Завершився заключний етап чемпіонату України з гірських перегонів 2019 року.

Як впоралася команда Безпечний драйв фонду Олени Пінчук – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше Ахава Тесленко вже розповідала, як проходять гірські автоперегони в Україні.

 

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Теги: Ахава Тесленко, гірські гонки
11.10.2019 11:53
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