Гороскоп на тиждень з 30 вересня по 6 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ранок у Великому Місті розкаже, що на тебе чекає найближчими днями

Гороскоп для Овнів

Цього тижня зірки радять Овнам звернути увагу на своє здоров’я та посилено берегти імунітет. Тепле осіннє сонечко – дуже оманливе. Тож не піддавайся спокусі вийти на вулицю без куртки. Одягайся тепліше, їж більше сезонних фруктів, та намагайся не перенапружуватися на роботі. На професійному та любовному фронтах цього тижня в тебе не планується особливих сюрпризів. Тож можеш трішки розслабитись і перепочити.

Найбільш сприятливий день: 1 жовтня.

Гороскоп для Тельців

Цього тижня у Тельців з’явиться спокуса відкласти вирішення нагальних питань «на колись». Але таке рішення може згодом обернутися проти тебе, адже потім може бути вже пізно щось робити. На роботі не піддавайся на провокації колег чи начальства та намагайся уникати конфліктів.

Найбільш сприятливий день: 2 жовтня

Гороскоп для Близнюків

Зірки радять Близнюкам приділити більше часу творчості та хобі. Під час улюбленого заняття тобі може прийти в голову важлива думка, яка змінить твоє життя на краще. Головне – не обмежуй свою креативність! Вихідні бажано присвятити культурному відпочинку або приємному спілкуванню в колі друзів.

Найбільш сприятливий день: 3 жовтня

Гороскоп для Раків

Цього тижня ти проявиш справжню дипломатичність та знайдеш спільну мову навіть із незговірливими людьми. Тож саме зараз – ідеальний час для того, щоб вирішувати суперечки та обходити гострі кути у спілкуванні.

Найбільш сприятливий день: 1 жовтня

Гороскоп для Левів

Леви зможуть досягти всього, що собі запланують. Головне – не лежати на дивані, а активно діяти. Тож склади чітку програму дій – і вперед, до перемоги. Твій зірковий час уже не за горами!

Найбільш сприятливий день: 6 жовтня

Гороскоп для Дів

Цей тиждень буде для дуже активним і насиченим. На роботі на тебе чекають нові завдання і виклики. Вони будуть складними, але цікавими. І якщо добре впораєшся, керівник обов’язково це помітить. А на вихідних на Дів чекає дуже приємний сюрприз від близької людини.

Найбільш сприятливий день: 30 вересня

Гороскоп для Терезів

Цього тижня тобі доведеться боротися з почуттям втоми. Особливо складно буде на початку тижня. Тож, аби не впасти в осінню депресію, зроби собі невеличкий подаруночок, сходи на шопінг або просто зустрінься з подругою на чашечку кави.

Найбільш сприятливий день: 2 жовтня

Гороскоп для Скорпіонів

Зірки радять Скорпіонам освіжити свій імідж. Тож можеш змінити зачіску, проекспериментувати з мейком або просто скомбінувати неочікуваний лук із речей, які знайдеш у шафі. Вийде круто! Головне – не обмежуй свою фантазію!

Найбільш сприятливий день: 3 жовтня

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня зірки рекомендують тобі позбутися усього зайвого. Викинь старий одяг, який ти вже сто років не вдягаєш, видали непотрібні повідомлення та фотографії в мобільному та очисть особистий простір від речей, які тобі заважають. Завдяки цьому, думки в голові теж автоматично розкладуться по поличках.

Найбільш сприятливий день: 6 жовтня

Гороскоп для Козерогів

Зірки кажуть, що робота вийде в тебе на перший план. Тобі доручать важливе завдання, і від того, як із ним упораєшся, залежатиме розвиток твоєї кар’єри на весь наступний рік. Тож доклади всіх можливих зусиль, щоб виконати його ідеально!

Найбільш сприятливий день: 6 жовтня

Гороскоп для Водоліїв

Цей тиждень, здається, створений для втілення всіх твоїх бажань у реальність! Тож згадай, про що давно мрієш – та починай діяти. Удача буде на твоєму боці!

А от на вихідних просто розслабся і відпочинь. Наприклад, прийми теплу ванну, прогуляйся чи просто почитай книгу.

Найбільш сприятливий день: 4 жовтня

Гороскоп для Риб

На роботі може виникнути конфліктна ситуація. Але вона не стосуватиметься безпосередньо тебе. Тож зберігай нейтралітет і намагайся не брати участі в баталіях між колегами. Нехай самі розбираються! У суботу або неділю доля піднесе тобі сюрприз. Тож будь уважним і не прогав його!

Найбільш сприятливий день: 1 жовтня

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень 2019.

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