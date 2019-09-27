Як туристів грабують закордоном: найпоширеніші схеми

В усьому світі 27 серпня відзначають День туризму. І дійсно, подорожі – це чудово! Але завжди треба уважними, щоб відпочинок не перетворився для вас на справжній жах. Адже туристів нерідко грабують та обкрадають за кордоном.

Як захистися від пограбування під час поїздок – поради до Дня туризму

1. Остерігайтеся земляків

Погодьтеся, зустріти співвітчизників за кордоном завжди приємно. Але не поспішайте надто довіряти таким новим знайомим.

Бо земляки-незнайомці – можуть виявитися злодіями. Вони вступають із вами у вербальний контакт, добиваються вашої прихильності – а потім ані земляка, ані гаманця.

2. Фото на пам’ять

Привітні люди пропонують сфотографувати вас на ваш телефон. Одне фото, друге… а потім кудись зникають з вашим телефоном і фотографіями. Отже, нікому не давайте свій телефон, планшет чи фотоапарат.

3. Фальшиві поліцейські

Популярний туристичний центр – це не місце, де можна ґав ловити! Ви, звісно, розслабтеся та отримуйте задоволення від екскурсій та краєвидів.

Але пильнуйте. Якщо до вас підходять люди в поліцейській формі та починають розповідати, що ви щось порушили, за які ви маєте сплатити штраф – не ведіться на це.

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Псевдополіцейські користуються тим, що ви не знаєте місцеві закони. У жодному разі нічого їм не платіть. Просто на місці, одразу ж викликайте справжню поліцію і консула своєї країни.

4. Полювання на туристів-автомобілістів

Злочинці у тій такі формі копів зупинять вас на дорозі і вимагатимуть неіснуючі штрафи. Або ж грабуватимуть напряму без всілякого маскування.

Їдете за кордон? Обов’язково ознайомтесь із законами країни, куди збираєтесь. Запишіть номери поліції, консульства та посольства. У більшості країн ви маєте право на правову безкоштовну допомогу та перекладача. Відпочивайте, пильнуючи!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що крадії на пляжах полюють за речами українців.

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