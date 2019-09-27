Як туристів грабують закордоном: найпоширеніші схеми

В усьому світі 27 серпня відзначають День туризму. І дійсно, подорожі – це чудово! Але завжди треба уважними, щоб відпочинок не перетворився для вас на справжній жах. Адже туристів нерідко грабують та обкрадають за кордоном.
Як захистися від пограбування під час поїздок – поради до Дня туризму
1. Остерігайтеся земляків
Погодьтеся, зустріти співвітчизників за кордоном завжди приємно. Але не поспішайте надто довіряти таким новим знайомим.
Бо земляки-незнайомці – можуть виявитися злодіями. Вони вступають із вами у вербальний контакт, добиваються вашої прихильності – а потім ані земляка, ані гаманця.
2. Фото на пам’ять
Привітні люди пропонують сфотографувати вас на ваш телефон. Одне фото, друге… а потім кудись зникають з вашим телефоном і фотографіями. Отже, нікому не давайте свій телефон, планшет чи фотоапарат.
3. Фальшиві поліцейські
Популярний туристичний центр – це не місце, де можна ґав ловити! Ви, звісно, розслабтеся та отримуйте задоволення від екскурсій та краєвидів.
Але пильнуйте. Якщо до вас підходять люди в поліцейській формі та починають розповідати, що ви щось порушили, за які ви маєте сплатити штраф – не ведіться на це.
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Псевдополіцейські користуються тим, що ви не знаєте місцеві закони. У жодному разі нічого їм не платіть. Просто на місці, одразу ж викликайте справжню поліцію і консула своєї країни.
4. Полювання на туристів-автомобілістів
Злочинці у тій такі формі копів зупинять вас на дорозі і вимагатимуть неіснуючі штрафи. Або ж грабуватимуть напряму без всілякого маскування.
Їдете за кордон? Обов’язково ознайомтесь із законами країни, куди збираєтесь. Запишіть номери поліції, консульства та посольства. У більшості країн ви маєте право на правову безкоштовну допомогу та перекладача. Відпочивайте, пильнуючи!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що крадії на пляжах полюють за речами українців.
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