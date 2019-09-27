Я бачу, що когось вбивають. Що робити?

Пройти повз, а, може, втрутитись? Таке питання ми часто ставимо собі, коли помічаємо, що на вулиці сваряться, когось б’ють чи ображають.
Адже практично щотижня розповідають, як вбивають і калічать ні в чому не винних людей, які просто втрутилися у чужий конфлікт, аби когось захистити на вулиці чи у публічних місцях.
То що ж робити, якщо когось вбивають на ваших очах? І де закінчується межа громадського обов’язку та власної безпеки?
Наші експерти впевнені, більшість людей не можуть правильно розрахувати свої сили, бо ніколи не були в умовах бійки.
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– Якщо ви хочете вижити, а першочергово треба думати про це, треба зіставити сили і порівняти шкоду, яку буде завдано. Безумовно, якщо ви бачите людину в образі Валуєва, який забирає у когось гаманець, намагатися стрибнути на нього з голою п’ятою – дурість! Я знаю багато майстрів єдиноборств, які померли від удару ножем в печінку. І єдиноборства не врятували, – каже психолог Дмитро Попов.
Другий аспект в тому, що пересічні українці не пов’язані з кримінальним світом і не розуміють, що у кожного нападника є схема, за якою він працює.
І у злочинця може бути хтось на підстраховці.
У житті, на відміну від голлівудських блокбастерів, сили поганих хлопців переважають. Іноді втручання в чийсь конфлікт може зруйнувати ваше життя.
– Крім того, іноді таке втручання може бути взагалі перекваліфіковано. Наприклад, йде бійка, ви втрутилися з ножем. Цей ніж вихопили та вас ним порізали. То особа скаже, що захищався від того, хто з ножем, – пояснює адвокат Віталій Собкович.
Експерти вказують, що громадський обов’язок не вимагає влазити у бійку, але вимагає повідомити правоохоронцям про події і не залишати людину в небезпеці, якщо хтось комусь наніс ушкодження, а ви маєте навички медичної допомоги: запустити серце, штучне дихання.
З іншого боку, бувають випадки, коли поліція не встигає приїхати, або й не приїжджає взагалі.
Кілька важливих правил, що робити, коли когось ображають. на ваших очах:
- Якщо ви силовик, чи володієте прийомами самооборони і впевнені, що зможете комусь допомогти, робіть це.
- Якщо є можливість, завжди заручайтеся чиєюсь допомогою. У будь-якому разі, свідки не завадять!
- Якщо ж ви не маєте спеціальної підготовки, у жодному разі не втручайтесь. Викликайте поліцію і чекайте.
- Бачите загрозу чиємусь життю – здіймайте галас! Встановіть на телефон сигнал поліцейської сирени. Та кличте на допомогу, вигукуючи “Пожежа!”.
- Погрозою про поліцію ви легко зможете налякати злочинців. Та ще раз наголошуємо! Пам’ятайте про власну безпеку.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, чи існує межа між толерантністю і насиллям.
Фото: Max Bender / Unsplash
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