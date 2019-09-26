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ICTV / Ранок / Gradient – додаток, що шукає схожих людей. Ми перевірили ведучих і політиків / 26.09.2019 11:38
26.09.2019 11:38
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Gradient – додаток, що шукає схожих людей. Ми перевірили ведучих і політиків

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Gradient App швидко набрав популярності серед користувачів соціальних мереж.

Що таке Gradient App 

Це додаток, який допомагає знайти, на яку відому людину схожий користувач.

У функції дуже простий принцип: нейромережа вивчає риси обличчя людини та підбирає у базі схоже обличчя.

Додаток вже не новий, проте можливість порівняти обличчя з’явилася після останнього оновлення.

Як користуватися Gradient App

До речі, App Store і Google Play додаток Gradient безкоштовний, та деякі функції доступні лише з підпискою.

Для пошуку схожої людини підписка не потрібна, варто лиш закрити вікно з пропозицією.

Аби перевірити, з ким ви схожі, натисніть на Who’s your twin і оберіть фото.

Ранок у Великому Місті перевірив, на кого схожі наші ведучі, а також ще кілька українських політиків. Вийшло, відверто кажучи, не зовсім схоже, але весело.

Так, наприклад, наша Юлія Зорія схожа на британську акторку Кетрін Зета-Джонс.

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А ось Антон Равицький на хорватського футболіста Івана Ракитича.

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Наш Павло Казарін такий самий брутальний і харизматичний, як голлівудський актор Том Харді.

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Володимира Зеленського спочатку додаток упізнав, а після ще одної спроби таки показав, що Президент України ще схожий на актора Елайджа Вуда, якого глядач знає за оскароносною трилогією Володар перснів.

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А очільник ДМС Максим Нефьодов, за версією Gradient App, схожий на американського співака Джастіна Тімберлейка. Згодні?

ЧитайтеНовий очільник митниці Нефьодов розповів про настанови Зеленського

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А ось міністр фінансів України Оксана Маркарова ніби схожа з Ліамом Нісоном – популярний ірландський кіноактор.

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Міністр освіти і науки України Ганна Новосад дійсно трохи схожа на американську акторку Меггі Джилленгол.

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Gradient вважає, що Юлія Тимошенко і французька актриса і модель Леа Сейду схожі.

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Неочікувано, але Святослава Вакарчука порівняло з американською авіаторкою і однією з перших жінок-льотчиць Амелією Ергарт.

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А Петро Порошенко, як вважає Gradient, схожий з режисером Зоряних війн та Індіани Джонса Джорджом Лукасом.

До слова, у 5-го президента України сьогодні день народження.

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков схожий з голлівудським актором Орландо Блумом. Цікаво.

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Міністр Кабміну та співзасновник monobank Дмитро Дубілет схожий на Квентіна Тарантіно. Ось так ось.

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А прем’єр-міністр Олексій Гончарук має схожі риси з німецьким футболістом Тоні Кроосом.

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Ну, нейромережі додатку Gradient ще є над чим працювати, але настрій він нам точно покращив. Сподіваємося, вам також.

А раніше Ранок у Великому Місті розповідав про технологію DeepFake, яка імітує людину.

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Теги: Антон Равицький, жарти, мобільний додаток, Павло Казарін, Юлія Зорій
26.09.2019 11:38
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