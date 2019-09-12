56-річна актриса Демі Мур знялася оголеною для глянцю

Відома американська актриса Демі Мур опублікувала в своєму Instagram спокусливий знімок.
– Оголюючи все для жовтневого номера Harper’s BAZAAR, – підписала знаменитість світлину.
Сексуальні знімки голлівудської зірки зробив фотограф Mariano Vivanco, а журнал вийде під слоганом “Будь краще в будь-якому віці”.
Всього за дві години пост набрав більше 20 тисяч лайків і сотні схвальних коментарів, зокрема від Пенелопи Круз.
Підписники відзначають, що у свої 56 років зваблива Демі Мур має тіло 20-річної дівчини.
До речі, нещодавно на саміті Goop Health, який влаштувала акторка Гвінет Пелтроу, Демі зізналась, що не боїться старіти.
Жінка спокійно і без драматизму сприймає цей природний процес.Також по темі: Дженніфер Лопес кардинально змінила імідж
– Все змінюється. Найбільша різниця між мною зараз і мною в минулому полягає в тому, що тепер я не в такій хорошій фізичній формі, як було раніше. Однак моя головна мантра в цьому році – прийняття. В одній прекрасній книзі вичитала наступне – коли хмуримося, сердимося, ображаємося, відчуваємо біль, ми старіємо. Це не означає, що завжди повинні відчувати себе щасливими, але потрібно намагатися не чіплятися за негатив, – вважає актриса.
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Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд виставила селфі після бурної ночі.
Головне фото: Featureflash | Dreamstime.com
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