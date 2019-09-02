Гороскоп на тиждень з 2 по 8 вересня 2019 – що пророкують зірки?

Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку з 2 по 8 вересня 2019 року. Ранок у Великому Місті розкаже тобі, що пророкують зірки.

Гороскоп з 2 по 8 вересня

Гороскоп для Овнів

Цього тижня зірки радять Овнам проаналізувати свою поведінку за останній час і провести роботу над помилками.

А після цього взяти аркуш і ручку – і записати свої мрії та плани на найближче майбутнє.

Те, що буде заплановано цього тижня, обов’язково вдасться втілити в життя.

Головне – не сидіти склавши руки і хоч щось робити для реалізації задуманого.

Гороскоп для Тельців

Перший тиждень осені стане дуже вдалим часом для подорожей, а особливо – для робочих відряджень.

Перед Тельцями відкриються неочікувані, але дуже приємні перспективи.

Якщо не спасуєш і використаєш нові можливості з користю – маєш цілком реальний шанс отримати підвищення.

Гороскоп для Близнюків

Намагайся цього тижня ні з ким не сваритися. А якщо вже так сталося – постарайся помиритися якомога швидше.

Не бійся йти на компроміс та визнавати свої помилки.

Адже, якщо цього не зробити вчасно, маленька перепалка ризикує перерости в затяжний конфлікт.

Гороскоп для Раків

Ракам у перший тиждень вересня точно не варто чекати стабільності.

В один день буде щастити в усьому, а в інший складні питання можуть навалитися, наче сніговий ком.

Але не переживай, усі ці труднощі не принесуть серйозних проблем, а лише загартують твій характер.

Тож що б не трапилося – вір у себе, і ти легко подолаєш усі неприємності.

Гороскоп для Левів

Головна порада для Левів цього тижня – уникати перевантаження на роботі.

Аби позбутися перевтоми і поганого настрою, приділи час собі: почитай книжку, прийми ванну з піною чи просто прогуляйся.

Нехай слово «релакс» стане твоїм девізом на ці 7 днів!

Гороскоп для Дів

Навіть якщо ти звик покладатися виключно на власну думку, цього тижня не завадить прислухатися і до оточення.

Звісно, не до всіх навколо, а лише до тих, кому справді довіряєш.

Добра порада від авторитетної людини може спрямувати тебе в потрібному напрямку, що допоможе домогтися неабиякого успіху.

Гороскоп для Терезів

Твої рідні від щирого серця будуть пропонувати всіляку допомогу.

Не закривайся від уваги та прислухайся до їхніх слів!

Цього разу вони добре бачать те, що тобі поки що непомітно.

Але з часом ти визнаєш правоту своїх близьких та щиро їм за це подякуєш.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони, однозначно, це – ваш тиждень! Адже починається біла смуга в усіх сферах життя.

Тож саме час почати реалізовувати плани, які давно відкладаєш. Успіх уже зовсім поруч! 🙂

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня в тебе може виникнути відчуття, що ти йдеш у невірному життєвому напрямку.

Та не хвилюйся, воно буде оманливим. Зовсім скоро ти переконаєшся, що насправді все робиш правильно.

Головне – під час тимчасового помутніння не кинути своїх справ на півдорозі до успіху.

Гороскоп для Козерогів

Якщо ти плануєш якісь кардинальні зміни в житті – краще їх відкласти принаймні на тиждень.

Адже зараз не найсприятливіший час для цього. Також намагайся уникати конфліктів на роботі.

Адже зіпсувати стосунки просто, а відновити їх буде майже неможливо.

Гороскоп для Водоліїв

Цього тижня зірки обіцяють Водоліям несподівану зустріч зі старим знайомим чи знайомою.

Обов’язково запроси його чи її на каву.

Адже в процесі розмови можуть випливти важливі деталі, які позитивно вплинуть на твоє подальше життя.

Гороскоп для Риб

Головне цього тижня – не порівнювати свої досягнення зі здобутками інших людей.

Пам’ятай, що межі досконалості не існує.

Тож якщо добре пошукати – завжди можна знайти когось розумнішого, красивішого чи успішнішого.

От тільки навіщо це робити?

Спробуй не вдаватися до надмірної самокритики, а просто полюбити себе таким чи такою, як ти є.

Нагадаємо, раніне ми публікували календар магнітних бурь на вересень.