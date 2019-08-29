Російські танки під Іловайськом: британці викрили злочини Путіна?

29 серпня 2014 року в Іловайському котлі загинули найбільше бійців за весь час війни: щонайменше 366.

Дослідницька група з Великобританії опрацювала масив відкритих даних та представила нові докази участі регулярної російської армії у бойових діях на Донбасі.

Йдеться про Іловайський котел у серпні 2014-го – сьогодні якраз спливає 5 років виходу українських військових з котла.

Іловайськ вписаний в українську історію кров’ю щонайменше 366 захисників, полеглих внаслідок розстрілу російськими військами під час виходу з котла у серпні 2014 року.

Збройні сили РФ вторглись на Донбас у складі 9 батальйонно-тактичних груп.

Ворог переважав у живій силі та техніці майже у 20 разів: Іловайська битва – одна з найбільш кровопролитних у ході російсько-української війни.

Заява Путіна

Напередодні 5 річниці вшанування пам’яті героїв Іловайська вкотре актуалізуються питання так званої «правди про Іловайськ» та «покарання винних».

І винних на шостому році гібридної війни чомусь досі шукають не в Росії. А вони сидять саме там.

Від тих, хто руйнував Українську державу та армію на догоду Кремлю – до самого агресора, який віддавав наказ на вторгнення. 29 серпня 2014 року – коли наших оточених хлопців звідусіль крили з танків та градів впродовж чотирьох діб, вночі на сайті Кремля з’явилась термінова заява Путіна:

Я закликаю сили ополчення відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні, для того, щоб уникнути безглуздих жертв, надати їм можливість безперешкодно вийти з району бойових дій, возз’єднатися зі своїми сім’ями, повернути їх матерям, дружинам і дітям, терміново надати медичну допомогу пораненим в результаті військової операції

Людина без знання фактів та реальної ситуації на Донбасі, прочитавши таку заяву, цілком могла б скласти помилкове враження, ніби в Україні ніяка не війна, а внутрішній громадянський конфлікт, як вже понад 5 років каже Путін.

А сам він – мовляв, ніякий не агресор, а сторонній спостерігач, миротворець, що лишень намагається уникнути «безглуздих жертв», про синів і матерів говорить.

Переконати світ, що Путін – брехло, бо на Донбасі послані ним російські війська та російська техніка, для України так само надважливо, як і стримувати ворожі атаки на фронті.

І у протистоянні інформаційній агресії Україна не самотня.

Дослідження британців

Дослідницька група Forensic Architecture з Великобританії опрацювала масив відкритих даних і представила нові докази участі російських військ та техніки на Донбасі, зокрема під час боїв за Іловайськ.

Результати дослідження представлені у вигляді інтерактивної карти – з відеоматеріалами, супутниковими знімками, маршрутами та фактажем із посиланням на першоджерела.

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Для аналізу більш ніж 2500 годин відео застосували спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, пишуть у впливому британському виданні The Guardian.

Це значно пришвидшило процес розслідування. У результаті вдалось визначити, наприклад, модель танків без знаків розрізнення – під Іловайськом були задіяні Т-72Б3. Такі танки на той момент були на озброєнні тільки в російській армії.

А що зараз?

Станом на зараз на окупованому Сході України – російська зброя та російські найманці. Керівні посади у незаконних збройних формуваннях, починаючи від командира взводу і вище, займають кадрові російські військові.

А на кордоні з Україною Путін сконцентрував потужне угрупування військ, за різними даними – від 80 до 100 тисяч солдатів, та наступальну техніку.

Плюс – нашпигований зброєю Крим, нагадують фахівці. Військовий експерт, який входить в офіс президента, Іван Апаршин вважає, що Україні потрібно готуватись до нападу Путіна, як Японії – до цунамі.

Досвід програних битв – зокрема й Іловайська – мусить бути детально вивчений та врахований. Йдеться не лише про помсту за цинічно убитих та звірськи закатованих російськими окупантами українців. Перемога – не лише про лінію зіткнення військ.

Це злагоджена юридична та інформаційна відсіч Росії. Тому до путінського цунамі мусять бути готові не лише Збройні сили – а вся Україна. І кожен українець особисто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про причини Іловайської трагедії.

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