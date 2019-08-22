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ICTV / Ранок / Дельфінотерапія: як лікують ці чарівні створіння / 22.08.2019 17:10
22.08.2019 17:10
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Дельфінотерапія: як лікують ці чарівні створіння

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У фільмах дельфіни рятують життя у відкритому морі, а у реальності до цих рятівників записуються на сеанс у дельфінарій.  Дельфінотерапія – неоднозначний метод лікування, який базується на спілкування із дельфінами.  

Дівчинка Діна разом з мамою приїхала до Бердянська, щоб поспілкуватися з дельфіном.

«Дитина стала набагато спокійніша. Немає агресії. Вона не хоче битися. Вона нормально реагує на інших діток. Ці дні ми навіть без заспокійливого», – розповідає її мама Тетяна.

Зазвичай, діти з особливостями розвитку більш чуттєво реагують на навколишнє середовище та оточуючих людей. Тож, як правило, потребують спеціального підходу.

Дельфінотерапія – це метод психо-емоційної реабілітації для дітей, у яких є порушення в розвитку. До нас привозять дітей із ДЦП, синдромом Дауна, гіперактивністю та іншими супутніми захворюваннями, – пояснює дельфінотерапевт Костянтин.

Емоції, які дитина отримує, плаваючи в басейні з дельфіном можуть позитивно вплинути, як на фізичний, так і на психологічний стан. Адже за рахунок емоцій відбувається викид гормонів, які мобілізують внутрішні ресурси організму.

Втім, сеанси плавання з дельфінами підходять не усім. Зокрема, протипоказаннями є епілепсія, онкологія та шкірні захворювання.

Плавають з дельфінами і заради розваги. Але працівники дельфінарію вірять, що такі купання корисні для здоров’я.

Думки батьків і  вчених щодо ефективності такого  лікування – різняться. Втім є діти, що повертаються на повторні сеанси до дельфінарію з позитивними результатами. Все індивідуально! Єдине стверджувати можна – емоції, які дарує такий лікар дітям, дійсно щирі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про іпотерапію.

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Теги: Здоров'я
22.08.2019 17:10
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