Хто і як винайшов першу атомну бомбу?

Як на планеті з‘явилася перша атомна бомба, хто і за яких обставин її сконструював? Та головне – чи могла ядерна зброя потрапити до неправильних рук?

Хіросіма і Нагасакі

Серпень 1945-го. Нацисти капітулювали, війна в Європі завершена. Союзникам лишилося розгромити лише Японську імперію. На той момент війну їй оголосили приблизно 60 держав планети. Хоча здаватися японці не планували, їхні перспективи на перемогу були мізерними.

Саме тоді Сполучені Штати Америки скидають дві атомні бомби з доволі милими назвами Малюк і Товстун на японські міста Хіросіма і Нагасакі.

Гігантська вогняна куля температурою в декілька тисяч градусів миттєво забрала життя десятків тисяч людей. Кількість жертв від наслідків атомного вибуху подвоїлася за декілька місяців.

Ядерна енергія стирала не лише людські життя, але й повністю руйнувала все на своєму шляху.

Обидва міста були знищені вщент. Історики називають бомбардування Хіросіми та Нагасакі невиправданою жорстокістю, однак американці показали не лише противникам, але й союзникам і майбутнім конкурентам, зокрема, радянським – хто на вершині ядерних військових технологій.

Урановий проект нацистів

Але насправді все могло б скластися інакше. Напередодні ІІ світової війни лідерами у фізиці, зокрема, ядерній були німецькі вчені.

У 1938 році без будь-яких думок про можливість появи згодом найстрашнішої зброї в історії людства німецькі вчені Отто Ган та Фріц Штрассманн проводять успішний експеримент із бомбардування нейтронами ядер урану.

Інші німецькі вчені – Пауль Гартек та його асистент Вільгельм Гротт – зрозуміли: той, хто приборкає ядерну енергію, стане абсолютним лідером на планеті.

І написали військовому міністерству Третього Рейху листа, де зазначили, ніби їхні дослідження відкривають можливість створення вибухівки, що за своєю руйнівною силою буде на багато порядків перевершувати звичайну вибухівку.

У Гітлера одразу скористалися цією можливістю, і на початку 1940-х так званий Урановий проект нацистів лідирував у світі.

Вчені третього рейху першими завершили всі теоретичні та практичні дослідження на шляху до побудови першого в світі ядерного реактора. Дослідники прогнозували – на створення атомної бомби у них піде від 2 до 5 років.

Мангеттенський проект

Чи не першим напрям ядерних експериментів нацистів зрозумів данський вчений Нільс Бор. Він підозрював, що Третій Рейх може використати прорив у ядерних дослідженнях, аби створити смертоносну зброю масового знищення.

І завбачливо вирішив, що необхідно не просто завадити планам гітлерівців, а щоб інша держава, яка має необхідні ресурси, створила атомну бомбу першою. Хто це міг бути? Звичайно ж, Сполучені Штати Америки.

Бор залучає представників наукового товариства, зокрема, вимушених емігрантів з нацистської Німеччини та держав-союзників Гітлера. Угорські науковці Лео Сцілард та Юджином Віґнер пишуть листа американському президенту Рузвельту.

Вони ж просять авторитетного науковця Альберта Ейштейна підписати листа, аби влада США прислухалася. У листі вчені закликали американців негайно розглянути питання розробки ядерної зброї.

Декілька років потому – у 1942 році – в США розпочався так званий Мангеттенський проект.

Серія досліджень та розробок, що завершилася створенням трьох бомб, одну з яких підірвали під час досліджень, інші – у небі над Хіросімою та Нагасакі. Мангеттенський проект зібрав найкращих вчених зі США, Великої Британії, Німеччини та Канади.

Для реалізації побудували величезну інфраструктуру на території Сполучених Штатів Америки. Дослідження зосередилися у трьох секретних центрах – Лос-Аламос (штат Нью-Мексико) – головний мозковий центр та місце остаточної комплектації бомб, а також Оук-Ридж (штат Теннесі) та Генфорд (штат Вашингтон), де займалися виробництвом збагаченого урану та плутонію.

Усі об’єкти збудували далеко від узбережжя, аби виключити будь-які напади німців чи японців.

Перша ядерна бомба

Невпинна праця десятків тисяч людей – науковців, військових, будівельників та найрізноманітнішого персоналу дала результат 16 липня 1945 року.

Плутонієву бомбу Трініті підірвали на полігоні Аламогордо у штаті Нью-Мексико. Потужність вибуху – 22 кілотонни у тротиловому еквіваленті.

Менш ніж за місяць її брат-близнюк Товстун наробить лиха у японському Нагасакі. До речі, перед випробуванням Трініті вчені добряче розпереживалися.

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Прогнози щодо наслідків були неоднозначні – від повного провалу експерименту до знищення штату Нью-Мексико і навіть усієї планети через начебто безконтрольне вигорання всього кисню на Землі. Найгірші передбачення не збулися, і людство в результаті Мангеттенського проекту отримало найсильнішу і найстрашнішу зброю масового знищення.

До слова, вибухи у Японії стали першими і до нині останніми воєнними атаками з використанням ядерної зброї.

Однак процес було вже не спинити. Після Другої Світової почалася нова – Холодна Війна. Як наслідок – на планеті підірвали понад дві тисячі атомних бомб. Не проти когось, а лише для випробування.

Потужність деяких вибухів у тисячі разів перевищувала силу Трійці, Товстуна і Малюка.

Спочатку атомні бомби тестували всюди – у повітрі, під водою, навіть у космосі. Згодом незабороненими лишилися тільки підземні випробування.

Кількість боєзарядів невпинно зростала, і на кінець 80-х років ХХ століття на планеті назбиралося майже 65 тисяч атомних бомб.

Нині цю кількість вдалося скоротити майже втричі. Проте деякі країни не лише не припинили розробку ядерних програм, але й відновили заморожені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можлива ядерна війна між США ТА Росією.