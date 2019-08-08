Їй справді 54?! Моніка Беллуччі підкорила мережу спокусливим фото

Італійська акторка Моніка Беллуччі підкорила мережу еротичною фотосесією. Фанати відмітили ідеальну фігуру зірки. І справді, важко повірити, що красуня Белуччі вже відсвяткувала 54 день народження.

На одному з фото зірка позує на водній гладі у напівпрозорій сукні. Менш ніж за добу світлина зібрала майже 250 тисяч лайків і понад 1800 коментарів.

«Просто королева!»

«Ікона абсолютної краси»

«Найкрасивіша у світі»

«Прекрасна русалка»

«Обожнюю тебе, Моніка»

– пишуть фанати в коментарях під фото.

Знімок зробив модний фотограф Тьємо Сандер. Вони працювали разом з Монікою для обкладинки і зйомки французького журналу Madame Figaro.

Також Моніка Белуччі поділилася в своєму Інстаграм і іншими кадрами з цієї фотосесії.

Всі вони були схвально сприйняті підписниками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Моніка Беллуччі похвалилася відвертим знімком в Інстаграмі.