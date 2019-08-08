Їй справді 54?! Моніка Беллуччі підкорила мережу спокусливим фото

Італійська акторка Моніка Беллуччі підкорила мережу еротичною фотосесією. Фанати відмітили ідеальну фігуру зірки. І справді, важко повірити, що красуня Белуччі вже відсвяткувала 54 день народження.
На одному з фото зірка позує на водній гладі у напівпрозорій сукні. Менш ніж за добу світлина зібрала майже 250 тисяч лайків і понад 1800 коментарів.
«Просто королева!»
«Ікона абсолютної краси»
«Найкрасивіша у світі»
«Прекрасна русалка»
«Обожнюю тебе, Моніка»
– пишуть фанати в коментарях під фото.Також по темі: Кім Кардашян шокувала відвертою сукнею Ріанна виклала сексуальні фото у відвертій білизні Гайді Клум засвітила груди в сексуальній білизні
Знімок зробив модний фотограф Тьємо Сандер. Вони працювали разом з Монікою для обкладинки і зйомки французького журналу Madame Figaro.
Також Моніка Белуччі поділилася в своєму Інстаграм і іншими кадрами з цієї фотосесії.
Всі вони були схвально сприйняті підписниками.
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Wishing you all a happy summertime Photo by @thiemosander for @madamefigarofr Mua @letiziacarnevale Hair @cedrickerguillec Stylist @barbarabaumel Body in silk @alexandrevauthier Production @handk_officiel #monicabelluci#coverstory#madamefigaro#summertime#photographer#thiemosanders#моникабелуччи#swimmingpool#swimwear
Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Моніка Беллуччі похвалилася відвертим знімком в Інстаграмі.
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