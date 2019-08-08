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ICTV / Ранок / Їй справді 54?! Моніка Беллуччі підкорила мережу спокусливим фото / 08.08.2019 16:23
08.08.2019 16:23
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Їй справді 54?! Моніка Беллуччі підкорила мережу спокусливим фото

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Італійська акторка Моніка Беллуччі підкорила мережу еротичною фотосесією. Фанати відмітили ідеальну фігуру зірки. І справді, важко повірити, що красуня Белуччі вже відсвяткувала 54 день народження.

На одному з фото зірка позує на водній гладі у напівпрозорій сукні. Менш ніж за добу світлина зібрала майже 250 тисяч лайків і понад 1800 коментарів.

«Просто королева!»

 «Ікона абсолютної краси»

 «Найкрасивіша у світі»

«Прекрасна русалка»

«Обожнюю тебе, Моніка»

– пишуть фанати в коментарях під фото.

Також по темі: Кім Кардашян шокувала відвертою сукнею Ріанна виклала сексуальні фото у відвертій білизні Гайді Клум засвітила груди в сексуальній білизні

Знімок зробив модний фотограф Тьємо Сандер. Вони працювали разом з Монікою для обкладинки і зйомки французького журналу Madame Figaro.

Також Моніка Белуччі поділилася в своєму Інстаграм і іншими кадрами з цієї фотосесії.

Всі вони були схвально сприйняті підписниками.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Моніка Беллуччі похвалилася відвертим знімком в Інстаграмі.

Теги: зірки, Моніка Беллучі
08.08.2019 16:23
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