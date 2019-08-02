Владимир Зеленский теперь может все – Казарин

Павел Казарин рассказал, чем чревато для Украины монопартийное парламентское большинство.

Владимир Зеленский получил всю власть в стране. Але є одне але.

Верховная Рада всегда был местом для дискуссий. Каждому президенту приходилось согласовывать собственные хочу с парламентскими. Создание коалиции всегда напоминало торги – когда за лояльность фракций или отдельных депутатов триумфатору гонки приходилось идти на компромиссы. Отныне все это в прошлом.

Единственная дискуссия, которая возможна в стране, – это дискуссия внутри одной-единственной партии. Слуга народа не зависит от других парламентских фракций. С ними станут вести переговоры лишь в том случае, если правящая партия решит изменить Конституцию.

Украинцы привыкли не любить парламент. Этот институт традиционно пасет задних в рейтинге доверия. Но при всей справедливой критике он оставался одним из элементов системы, которая никому в стране не позволяла стать единоличным центром принятия решений. Но не теперь.

Владимир Зеленский будет контролировать не только свой офис. В его распоряжении – парламент и кабинет министров, силовой блок и исполнительная власть. По поводу судов тоже не стоит питать иллюзии – отечественная судебная система неоднократно доказывала гибкость позвоночника и умение считывать конъюнктуру ситуации.

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Пульт управления государством отныне находится в руках одного человека. Кто-то этому радуется. Кто-то встревожен. Но ни сторонники, ни противники эту ситуацию изменить не в силах.

По большому счету, Владимиру Зеленскому осталось достичь взаимопонимания с главными акционерами страны – олигархами. Такое соглашение не выглядит нереалистичным. Как минимум, теперь, пока легитимность нового президента заоблачно высока, открыто воевать с ним – не самая выигрышная стратегия. Тем более, что законодательные вожжи остаются в руках президентского офиса – а блокирующего пакета ни у одной финансово-промышленной группы попросту нет.

По сути, Владимир Зеленский теперь может все. На уровне институтов его ничто не ограничивает. Да, есть инерция общества. Да, есть негласный социальный договор. Да, есть объективные экономические условия. Но в президентских руках теперь сконцентрирован тот объем полномочий, который не позволит Зеленскому кивать на их недостаток.

Сторонники президента могут ликовать. Но проблема в том, что никто не может уверенно говорить о том, на какие желания Владимир Зеленский растратит доставшийся ему цветик-семицветик. Это могут быть давно назревшие реформы, которые выведут страну из инерции и застоя. Или наоборот – череда ошибок, за каждую из которых мы заплатим фрустрацией и качеством жизни.

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Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, какое будущее предлагает Украине окружение Зеленского.

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