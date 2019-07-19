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ICTV / Ранок / Спокуслива Єва Лонгорія у 44 роки похизувалась стрункою фігурою в купальнику / 19.07.2019 17:05
19.07.2019 17:05
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Спокуслива Єва Лонгорія у 44 роки похизувалась стрункою фігурою в купальнику

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Зірка популярного серіалу Відчайдушні домогосподарки, 44-річна Єва Лонгорія вразила прихильників тілом в купальнику.

Всього лише рік тому акторка стала мамою. І подивіться, яка фігура у неї зараз. Це приклад того, що варто завжди працювати над собою, навіть якщо у вас багато роботи і маленька дитина на руках.

Єва, до речі, любить свого малюка брати з собою на зйомки. Вона неодноразово демонструвала це у своєму Instagram.


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Capri Sun

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Єва часто виставляє сміливі фото і цим надихає своїх прихильниць. Пам’ятайте, виглядати молодою, красивою та підтягнутою можна у будь-якому віці, а народжувати після 40 – не страшно, як бачите. 

Запальні танці на борту яхти у білосніжному купальнику та солом’яному капелюсі – під час морської прогулянки молода мама перебуває не тільки у чудовій формі, а й у піднесеному настрої.


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Dance the day away #VacationMode

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Ось такий «Режим відпочинку» у Єви Лонгорії.  Не заздріть, а працюйте над собою та надихайте інших.

Більше фото та відео, які викладають знаменитості, ви можете побачити в сюжеті Зірковий інстаграм, який підготувала журналістка Ранку у Великому Місті Тетяна Бродська.

Також по темі: Жодних няньок: Єва Лонгорія взяла дев’ятимісячного сина на зйомки Єва Лонгорія нарешті показала новонародженого сина Єва Лонгорія вперше стала мамою

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Теги: Єва Лонгорія, Шоу-бізнез
19.07.2019 17:05
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