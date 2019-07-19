Спокуслива Єва Лонгорія у 44 роки похизувалась стрункою фігурою в купальнику

Зірка популярного серіалу Відчайдушні домогосподарки, 44-річна Єва Лонгорія вразила прихильників тілом в купальнику.

Всього лише рік тому акторка стала мамою. І подивіться, яка фігура у неї зараз. Це приклад того, що варто завжди працювати над собою, навіть якщо у вас багато роботи і маленька дитина на руках.

Єва, до речі, любить свого малюка брати з собою на зйомки. Вона неодноразово демонструвала це у своєму Instagram.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Capri Sun Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Июл 2019 в 4:22 PDT

Єва часто виставляє сміливі фото і цим надихає своїх прихильниць. Пам’ятайте, виглядати молодою, красивою та підтягнутою можна у будь-якому віці, а народжувати після 40 – не страшно, як бачите.

Запальні танці на борту яхти у білосніжному купальнику та солом’яному капелюсі – під час морської прогулянки молода мама перебуває не тільки у чудовій формі, а й у піднесеному настрої.

Ось такий «Режим відпочинку» у Єви Лонгорії. Не заздріть, а працюйте над собою та надихайте інших.

Більше фото та відео, які викладають знаменитості, ви можете побачити в сюжеті Зірковий інстаграм, який підготувала журналістка Ранку у Великому Місті Тетяна Бродська.

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