Как приготовить пикантные соусы к мясу и салатам с обновленной горчицей Торчин

Недавно компания Торчин перезапустила линейку горчиц и полностью обновила дизайн упаковки. А мы делимся с вами рецептами соусов, которые разнообразят вкус привычных блюд.

В летний период отдых на природе пользуется особой популярностью, к тому же начинается сезон свежих овощей, фруктов и зелени. Появляется еще больше возможностей наслаждаться любимыми блюдами. И это отличная возможность собраться с семьей, друзьями или коллегами на пикник. Чаще всего на природе готовят простые блюда – свежие салаты, румяный шашлык, рыбу или сосиски на гриле.

Поэтому мы подготовили для вас подборку рецептов простых соусов и маринадов с добавлением горчицы Торчин. Используйте их, и привычные блюда заиграют новыми вкусовыми красками.

Компания Торчин перезапустила линейку горчиц, улучшив их рецептуру и изменив дизайн. Благодаря новым технологиям при приготовлении используется еще больше горчичного зерна. Это позволяет не изменять вкус, но сделать его более насыщенным.

На полках магазинов представлены такие виды горчицы:

Казацкая горчица с острым перцем – для настоящих украинских казаков, попробуйте с традиционными украинскими блюдами, а еще лучше – намажьте немного на черный хлеб и добавьте сала с чесноком и луком.

– для настоящих украинских казаков, попробуйте с традиционными украинскими блюдами, а еще лучше – намажьте немного на черный хлеб и добавьте сала с чесноком и луком. Баварская горчица создана из трех видов зерна и имеет легкий привкус карамели. Рекомендуется употреблять с баварскими колбасками, сосисками и мясом.

создана из трех видов зерна и имеет легкий привкус карамели. Рекомендуется употреблять с баварскими колбасками, сосисками и мясом. Крепкая горчица с чесноком и перцем – настоящий бум острых вкусов и ароматов, добавляйте к только что приготовленному мясу, рыбе или колбаскам.

– настоящий бум острых вкусов и ароматов, добавляйте к только что приготовленному мясу, рыбе или колбаскам. Американская горчица – мягкий и приятный вкус, который дополнит блюда американской кухни: бургеры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри.

– мягкий и приятный вкус, который дополнит блюда американской кухни: бургеры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри. Дижонская горчица – это нежный привкус с миксом специй, подходит для свежих салатов.

Кроме них, появились новинки:

Лимонная с медом – мягкий и нежный вкус с нотками цитрусовых. Прекрасно сочетается с рыбой и свежими салатами.

Пикантно-острая горчица с паприкой придаст перчинки со сладкими нотками к привычным блюдам, подходит к мясу на гриле, жареным сосискам или курятине.

Компания не меняет ингредиентов для приготовления горчицы, поэтому она сохраняет свой привычный вкус. На новых упаковках изображены компоненты, из которых изготовлена конкретная горчица. Преимущественно это простые и знакомые продукты, которые можно найти на каждой кухне: куркума, чеснок, мед, паприка, имбирь, лимон и другие.

Каждая горчица имеет свои вкусовые особенности и по-разному может дополнять блюда или соусы.

Сладкий горчичный соус барбекю (4 порции)

Ингредиенты:

горчица Торчин Пикантно-острая – 150 г;

соевый соус – ½ чайной ложки;

яблочный уксус – 1 стакан;

сахар – ½ стакана;

соус табаско – по вкусу;

чили-пудра – 2 ст. ложки;

белый молотый перец – 1 ст. ложка;

черный молотый перец – 1 ст. ложка;

красный молотый перец – ¼ чайной ложки;

сливочное масло – 2 ст. ложки;

соус табаско – ½ чайной ложки.

В небольшой посуде смешать уксус, горчицу Торчин Пикантно-острую, сахар, чили-пудру, табаско, черный, красный и белый перец. Довести смесь до кипения и на маленьком огне готовить в течение 10 мин. После этого добавить сливочное масло и соевый соус.

Абрикосовая горчица (4 порции)

Ингредиенты:

яблочный уксус – 1/4 стакана;

горчица Торчин Казацкая – 300 г;

абрикосовый джем – 1 стакан.

Смешать горчицу Торчин Казацкая, абрикосовый джем и яблочный уксус. Готовить на среднем огне, довести до кипения. После этого готовить 5 мин на маленьком огне, постоянно помешивая. Охладить до комнатной температуры и подавать к мясу.

Соус прекрасно сочетается со свининой и ветчиной.

Чесночно-горчичный маринад для мяса и рыбы (4 порции)

Ингредиенты:

горчица Торчин Крепкая – 2 чайные ложки;

чеснок – 8 зубчиков;

оливковое масло – 1 ст. ложка;

соль – 1,5 чайной ложки;

лимонная цедра – ½ чайной ложки;

черный молотый перец – ½ чайной ложки.

Измельчить чеснок. Смешать измельченный чеснок, горчицу Торчин Крепкая, соль, оливковое масло, лимонную цедру и перец. Натереть мясо или рыбу соусом и оставить мариноваться на некоторое время.

Соус для салата (4 порции)

Ингредиенты:

чеснок – 4 зубчика;

горчица Торчин Лимонная – 2 ст. ложки;

лимонный сок – 4 ст. ложки;

яичные желтки – 4 шт.;

вустерский соус – 2 ст. ложки (по желанию);

оливковое масло – 9 ст. ложек;

винный уксус – 2 ст. ложки;

соус табаско – по вкусу;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Сначала чеснок нужно измельчить, добавить в него соль и горчицу Торчин Лимонную. Добавить сырые яичные желтки и лимонный сок и перемешать все вместе. Налить в смесь оливковое масло и вустерский соус. Добавить перец и перемешать.

Медово-горчичная заправка для салата (1 порция)

Ингредиенты:

молотый миндальный орех – 3 ст. ложки;

апельсиновый сок – 2 ст. ложки;

горчица Торчин Лимонная – 1 ст. ложка;

мед – ½ ст. ложки;

оливковое масло – 1 ст. ложка;

чеснок – ½ чайной ложки;

вода – 3 ст. ложки;

соль – по вкусу.

Добавить в блендер миндаль, воду, мед, горчицу Торчин Лимонную и оливковое масло. Измельчить чеснок и добавить к общей смеси. Взбить все ингредиенты до однородной консистенции, посолить по вкусу.

Горчица еще издавна была одним из обязательных блюд на столе в Украине. Она сочетается почти со всеми традиционными блюдами как украинской кухни, так и блюдами других стран. К тому же это простой и бюджетный способ разнообразить вкус еды и придать ей особой пикантности. Так что отправляйтесь на кухню и радуйте своих близких вкусными соусами с добавлением горчицы Торчин.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.