Магнітні бурі в липні 2019 – календар небезпечних дат

У липні 2019 року Україну накриють магнітні бурі. Коли будуть магнітні сплески, як вони впливатимуть на людей та як вберегтися від магнітних бур? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найважливіші поради.

Коли очікуються магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на липень 2019

Другий місяць літа принесе українцям одразу 3 потужні магнітні бурі: на початку, в середині та наприкінці липня. Але найбільші геомагнітні коливання прийдуться саме на другу декаду.

7 липня 2019 – магнітна буря середньої потужності.

15 липня 2019 – сильна магнітна буря

29 липня 2019 – магнітна буря середньої потужності.

Також незначні коливання магнітного поля спостерігатимуться 3, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 26 та 28 липня.

Вплив магнітних бур на здоров’я людини

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Під час геомагнітних коливань у метеозалежних людей може виникнути головний біль, перепади настрою, слабкість, прискорене серцебиття та підвищений артеріальний тиск.

Також підвищується ризик депресій та загострення серцево-судинних хвороб.

Як вберегтися від магнітних бур

Бережись від стресів та надмірних навантажень – як фізичних, так і емоційних.

Не концентруй увагу на проблемах.

Проводь якомога більше часу на вулиці та частіше провітрюй кімнату.

Пий 2 літри чистої води на день.

Уникай жирної, смаженої, занадто солодкої та солоної їжі, а також алкоголю.

Вживай якомога більше свіжих фруктів та овочів.

Нагадаємо, раніше ми публікували Любовний гороскоп на літо 2019.

Аліна Литвиненко

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