Заборонене зображення: PinchukArtCentre здивував провокативною виставкою

У PinchukArtCentre відкрилася виставка Заборонене зображення. У першій частині виставки представлені роботи харківського фотографа Бориса Михайлова, який за своє довге творче життя вже встиг стати легендою.

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Друга частина виставки має назву Перетинаючи межу. На ній можна побачити роботи представників Харківській школі фотографії.

Ця виставка-дослідження присвячена художникам, які споглядали світ, що руйнувався навколо них, і відкривали для себе простір для експерименту з точки зору наповнення, художньої техніки та форми.

Ми вважаємо, що ця виставка – це виклик. І я впевнений, що тут люди побачать речі, які їм сподобаються і які насправді не сподобаються. Але все в мистецтві має провокувати бурхливі обговорення, ми готові відстоювати, ми готові до насправді палких дискусій. І я сподіваюсь, що ця виставка дасть нам таку можливість, – говорить арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Чому цю виставку обов’язково варто побачити – дивіться в сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виставку Не ваша справа в PinchukArtCentre.

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