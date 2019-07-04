Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Заборонене зображення: PinchukArtCentre здивував провокативною виставкою / 04.07.2019 12:15
04.07.2019 12:15
Поділитися

Заборонене зображення: PinchukArtCentre здивував провокативною виставкою

0

У PinchukArtCentre відкрилася виставка Заборонене зображення. У першій частині виставки представлені роботи харківського фотографа Бориса Михайлова, який за своє довге творче життя вже встиг стати легендою.

Також по темі: Кому PinchukArtCentre подарував 100 тисяч доларів?

Друга частина виставки має назву Перетинаючи межу. На ній можна побачити роботи представників Харківській школі фотографії.

Ця виставка-дослідження присвячена художникам, які споглядали світ, що руйнувався навколо них, і відкривали для себе простір для експерименту з точки зору наповнення, художньої техніки та форми.

Ми вважаємо, що ця виставка – це виклик. І я впевнений, що тут люди побачать речі, які їм сподобаються і які насправді не сподобаються. Але все в мистецтві має провокувати бурхливі обговорення, ми готові відстоювати, ми готові до насправді палких дискусій. І я сподіваюсь, що ця виставка дасть нам таку можливість, – говорить арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Чому цю виставку обов’язково варто побачити – дивіться в сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виставку Не ваша справа в PinchukArtCentre.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Pinchukartcentre, Ахава
04.07.2019 12:15
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати