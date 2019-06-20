Як вижити в аномальну спеку вдома та на вулиці

Аномальна спека в Україні б’є усі рекорди. Цьогорічне літо – справжнє пекло. Сонце плавить усе й усіх. Навіть у тіні стовпчики термометра стрибають до +35. Є усі шанси заробити собі тепловий удар.
Як захиститись від спеки у приміщенні?
- Розставте вдома відра чи тарілки з холодною водою або льодом. Повітря стане більш зволоженим.
- Можна заклеїти шматками фольги вікна. Вони знижують температуру в приміщенні. Така ж ситуація з автомобілями.
Як захиститись від сонця на вулиці?
- Прийти до тями допоможе самомасаж.
«Краще масажувати за мочкою вуха, де тверда кісточка. Це викликає досить неприємні болісні відчуття і не дає втратити свідомість. Тиск піднімається і стає трохи краще», – розповів медик Ярослав Вус.
- За схожим принципом працює й метод – вкусити себе за палець.
- Одягайте світлий одяг, бажано бавовняний або лляний.
- Виходьте на вулицю лише з головним убором.
- Завжди пийте чисту та злегка прохолодну воду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пережити спеку – методи від Уляни Супрун.
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