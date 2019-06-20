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ICTV / Ранок / Як вижити в аномальну спеку вдома та на вулиці / 20.06.2019 11:50
20.06.2019 11:50
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Як вижити в аномальну спеку вдома та на вулиці

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Аномальна спека в Україні б’є усі рекорди. Цьогорічне літо – справжнє пекло. Сонце плавить усе й усіх. Навіть у тіні стовпчики термометра стрибають до +35. Є усі шанси заробити собі тепловий удар.

Як захиститись від спеки у приміщенні?

  1. Розставте вдома відра чи тарілки з холодною водою або льодом. Повітря стане більш зволоженим.
  2. Можна заклеїти шматками фольги вікна. Вони знижують температуру в приміщенні. Така ж ситуація з автомобілями.

Як захиститись від сонця на вулиці?

  • Прийти до тями допоможе самомасаж.

«Краще масажувати за мочкою вуха, де тверда кісточка. Це викликає досить неприємні болісні відчуття і не дає втратити свідомість. Тиск піднімається і стає трохи краще», – розповів медик Ярослав Вус.

  • За схожим принципом працює й метод – вкусити себе за палець.
  • Одягайте світлий одяг, бажано бавовняний або лляний.
  • Виходьте на вулицю лише з головним убором.
  • Завжди пийте чисту та злегка прохолодну воду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пережити спеку – методи від Уляни Супрун. 

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Теги: гаряча тема, Здоров'я, літо, спека
20.06.2019 11:50
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