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ICTV / Ранок / Даша Астаф’єва підірвала Instagram сексуальною фотосесією / 20.06.2019 16:10
20.06.2019 16:10
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Даша Астаф’єва підірвала Instagram сексуальною фотосесією

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Фото: Instagram

Даша Астаф’єва знялася у відвертій фотосесії.

Гарячі фото і відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Астаф'єва фото

Фото: Instagram

На знімках вона позує у вузькій чорній сукні, у якій спокусливо виділяються частини тіла співачки, яка не вдягнула спідню білизну.

Даша Астаф'єва фото

Фото: Instagram

Підписники схвально відгукнулися про фотосесію зірки і в коментарях буквально засипали її компліментами.

Окрім фотографій, Даша опублікувала відео зі зйомок. В описі до нього вона просить дозволити їй бути такою, яка вона є:

Можна, я буду такою, яка є в свої 33… Зі зморшками, від яких втрачаю розум, тому що кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. З сивими волосками, яким посміхаються такі ж, як і я, маленькі дівчинки, посивілі майже повністю в 16, і не встигають зафарбовувати ці зрадницькі прогалини.

З сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. Зі складочками, які пізно і пішло прибирати в мільйоні програм із поліпшення зовнішності. Можна?

І туфлі. Будь ласка, нехай на мені будуть ті, які я обрала і люблю. Так, у мене в них 45-й розмір на вигляд, замість мого 37,5…

Дякую тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують. Цілую екран.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Можно, я буду такой, какая есть в свои 33… С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности. Можно ? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам , которые меня понимают и ценят. Целую экран. Так меня увидеть могли только: #video @emrikmartirosian #style @favoritki #mua @mogila_tatiana

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва роздяглася для Playboy.

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Теги: Даша Астаф’єва, зірки
20.06.2019 16:10
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