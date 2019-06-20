Даша Астаф’єва підірвала Instagram сексуальною фотосесією

Даша Астаф’єва знялася у відвертій фотосесії.
Гарячі фото і відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках вона позує у вузькій чорній сукні, у якій спокусливо виділяються частини тіла співачки, яка не вдягнула спідню білизну.
Підписники схвально відгукнулися про фотосесію зірки і в коментарях буквально засипали її компліментами.
Окрім фотографій, Даша опублікувала відео зі зйомок. В описі до нього вона просить дозволити їй бути такою, яка вона є:
Можна, я буду такою, яка є в свої 33… Зі зморшками, від яких втрачаю розум, тому що кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. З сивими волосками, яким посміхаються такі ж, як і я, маленькі дівчинки, посивілі майже повністю в 16, і не встигають зафарбовувати ці зрадницькі прогалини.
З сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. Зі складочками, які пізно і пішло прибирати в мільйоні програм із поліпшення зовнішності. Можна?
І туфлі. Будь ласка, нехай на мені будуть ті, які я обрала і люблю. Так, у мене в них 45-й розмір на вигляд, замість мого 37,5…
Дякую тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують. Цілую екран.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Можно, я буду такой, какая есть в свои 33… С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности. Можно ? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам , которые меня понимают и ценят. Целую экран. Так меня увидеть могли только: #video @emrikmartirosian #style @favoritki #mua @mogila_tatiana
Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва роздяглася для Playboy.
|0