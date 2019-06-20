Даша Астаф’єва підірвала Instagram сексуальною фотосесією

Даша Астаф’єва знялася у відвертій фотосесії.

Гарячі фото і відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках вона позує у вузькій чорній сукні, у якій спокусливо виділяються частини тіла співачки, яка не вдягнула спідню білизну.

Підписники схвально відгукнулися про фотосесію зірки і в коментарях буквально засипали її компліментами.

Окрім фотографій, Даша опублікувала відео зі зйомок. В описі до нього вона просить дозволити їй бути такою, яка вона є:

Можна, я буду такою, яка є в свої 33… Зі зморшками, від яких втрачаю розум, тому що кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. З сивими волосками, яким посміхаються такі ж, як і я, маленькі дівчинки, посивілі майже повністю в 16, і не встигають зафарбовувати ці зрадницькі прогалини. З сумним завжди поглядом, як би весело мені не було. Зі складочками, які пізно і пішло прибирати в мільйоні програм із поліпшення зовнішності. Можна? І туфлі. Будь ласка, нехай на мені будуть ті, які я обрала і люблю. Так, у мене в них 45-й розмір на вигляд, замість мого 37,5… Дякую тим двом відсоткам, які мене розуміють і цінують. Цілую екран.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва роздяглася для Playboy.

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