Я выбираю жить в кайф! Известный рэпер Макс Корж даст концерт в Киеве

Известный белорусский исполнитель Макс Корж 20 июня 2019 года соберет на своей концерт целый стадион Динамо.
Рэпер очень популярный среди украинских слушателей.
Например, несколько лет назад попал в рейтинг Топ-10 Google Trends Украина в номинацию “Человек года”.Також по темі: Син Потапа зачитав реп про школу на випускному
Журналисты Утра в Большом Городе, кстати, уже бывали на концерте Макса Коржа.
Исполнитель отдается на 100% и заряжает своей энергией.
Публика без остановок танцевала и пела напамять все песни, мы не были исключением =)
Кстати, сам Макс в Instagram писал под своим постом с видео, что в Украине у него был “самый мурашный концерт”:
– Один из самых мурашных выходов. Вспомнились 2 Минск-Арены и самый мурашный Киев после запрета!
Мы решили собрать для вас несколько песен Макса Коржа, которые Популярные среди украинских слушателей.
Топ-6 популярных песен
Макс Корж – Малиновый закат
Макс Корж – Горы по колено
Макс Корж – Малый повзрослел
Макс Корж – В темноте
Макс Корж — Мотылёк
Макс Корж — Жить в кайф
Напомним, какие украинские звезды делали пластику.
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