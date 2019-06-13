Я выбираю жить в кайф! Известный рэпер Макс Корж даст концерт в Киеве

Известный белорусский исполнитель Макс Корж 20 июня 2019 года соберет на своей концерт целый стадион Динамо.

Рэпер очень популярный среди украинских слушателей.

Например, несколько лет назад попал в рейтинг Топ-10 Google Trends Украина в номинацию “Человек года”.

Також по темі: Син Потапа зачитав реп про школу на випускному

Журналисты Утра в Большом Городе, кстати, уже бывали на концерте Макса Коржа.

Исполнитель отдается на 100% и заряжает своей энергией.

Публика без остановок танцевала и пела напамять все песни, мы не были исключением =)

Кстати, сам Макс в Instagram писал под своим постом с видео, что в Украине у него был “самый мурашный концерт”:

– Один из самых мурашных выходов. Вспомнились 2 Минск-Арены и самый мурашный Киев после запрета!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus) 28 Дек 2018 в 8:28 PST

Мы решили собрать для вас несколько песен Макса Коржа, которые Популярные среди украинских слушателей.

Топ-6 популярных песен

Макс Корж – Малиновый закат

Макс Корж – Горы по колено

Макс Корж – Малый повзрослел

Макс Корж – В темноте

Макс Корж — Мотылёк

Макс Корж — Жить в кайф

Напомним, какие украинские звезды делали пластику.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.