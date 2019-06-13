Як зрозуміти, що вашу квартиру збираються пограбувати?

Тільки розпочався сезон відпусток, як Україною пронеслася хвиля масштабних квартирних крадіжок. Як убезпечити себе та майно? Читайте далі.

Як працюють домушники?

Колишній крадій, а нині кінозірка Володимир Шиповалов каже, що зараз з’явилась тривожна тенденція.

Якщо раніше злодії ганялися за великою наживою, то тепер вже не такі перебірливі. Відкривають оселі старими примітивними способами.

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Злодії кладуть мітки між дверима. Сірники, волосинки наклеюють. Кладуть під вхідний килим печиво, і таким чином перевіряють заходив хтось чи ні. Потім зривають замки.

До речі, найчастіше крадіжки відбуваються в закритих тамбурах.

Як захистити квартиру від злодія?

Встановіть сигналізацію. По можливості ще й камеру спостереження.

Не заощаджуйте на встановленні сигналізації. Витратьте більше, однак нехай система безпеки охоплює весь периметр квартири.

Змініть замки. Квартирні крадії мають відмички до всіх замків, поставлених на конвеєр. Тому виготовляйте замки на замовлення, найкраще за ексклюзивним кресленням.

У жодному разі не залишайте на ніч відкриті вікна та балкони.

І ще, якщо ви помітили дивні позначки або підозрілих людей біля вашої оселі, одразу ж зверніться до поліції.

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