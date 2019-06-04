Секс на шоу Холостяк: міф чи реальність?

Ведучий шоу Холостяк Григорій Решетник розповів усю правду про проект.

Чи справді шоу Холостяк знімають за чітко прописаним сценарієм? Що Григорій Решетник знає про секс на скандальному телешоу? Та скільки коштує запросити популярного телеведучого до себе на свято?

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Про це та інше розповів український телеведучий, автор, шоумен, постійний ведучий телепроекту Холостяк Григорій Решетник.

Детальніше дивіться в сюжеті журналістки Ранку у Великому Місті Вероніки Давиденко.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Григорій Решетник проводить час зі своїми синами.

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