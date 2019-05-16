Бунт євробляхерів: чого домагаються і що на них чекає

У Києві пройшла акція протесту так званих євробляхерів – водіїв, які їздять на машинах з європейською реєстрацією без належного оформлення своїх автівок на території України. Вони заставили своїми машинами київську вулицю Грушевського, чим викликали немалі труднощі у пересуванні по і так перевантаженому центру столиці. Сьогодні євробляхери планують продовжити свою акцію.

Чого вимагають євробляхери?

Тиск, шантаж та створення проблем оточуючим.

Євробляхери знову вдалися до своєї улюбленої тактики.

Вони вимагають відтермінування введення штрафних санкцій за невчасне оформлення ввезених автомобілів.

Як з’явилися євробляхери?

Спочатку трошки історії.

Потягом останніх кількох років деякі українці, скориставшись лазівками в законодавстві, стали завозити машини з європейською реєстрацією, не розмитнюючи їх.

Дуже швидко струмочок перетворився на величезну неконтрольовану ріку. Утворився багатомільйонний тіньовий бізнес.

У Польщі, Литві та деяких інших країнах Європи стали виникати фірми, які скуповували європейський металобрухт і за фіктивними документами перепродавали українцям.

Лише за офіційними даними, на територію України ввезли понад 600 тисяч нерозмитнених авто.

Поява євроблях на дорогах різко погіршила транспортні проблеми міст, створила надлишковий попит на пальне, і, як наслідок, ріст цін. Але головне, більшість таких авто не відповідають екологічним нормам.

Чому євробляхи – це проблема?

Зрозуміло, що ситуацію треба було якось вирішувати. Проте, щасливі володарі європейського металобрухту не збирались платити мита за свої бляшанки.

Вони влаштовували пікети, перекриття трас та вулиць. Зрештою, уряд та Верховна Рада пішли на компроміс. Євробляхерам дали час до 22 лютого офіційно розмитнити свої авто за пільговими тарифами.

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Для цього потрібно було знайти попередніх власників та належним чином оформити митні документи.

Але проблема полягала в тому, що на більшість машин були зроблені фіктивні документи. Деякі, наприклад, оформлювали на липові європейські фірми, і покупців таких авто записували як працівників цих фірм.

Вони отримували машину в користування, але юридично власниками авто не були.

На момент завершення пільгового періоду, тільки 218 тисяч машин пройшли офіційне розмитнення.

Решта або вивезли за межі України і кинули у прикордонних містечках. Або продовжили безтурботно кататись дорогами України, сподіваючись, що як прийде час, то знову щось придумають. І от, час настав.

Яке покарання чекає на євробляхерів?

З 1 травня поліція почала перевіряти автомобілі з європейською реєстрацією на наявність у них законних підстав перебувати на території України.

Для цього поліцейським відкрили бази даних митної служби. А з 25 травня, за незаконно ввезене авто будуть штрафувати. При чому, досить жорстко.

Якщо водій євробляхи не завозив її на митницю, він мусить сплатити штраф у розмірі 8 500 грн. Якщо попадеться повторно – 17 тисяч штрафу, конфіскація авто та позбавлення прав на один рік.

За прострочення термінів перебування ввезеного авто теж штраф. Він може бути від 17 і аж до 170 тисяч, залежно від того, наскільки велика прострочка.

Причому, якщо авто було внесене в реєстр митної служби, то навіть якщо воно стоїть в гаражі чи було розібране на запчастини, автовласник все одно платитиме штраф.

Зрозуміло, що євробляхери, які не змогли або не захотіли розмитнювати свої машини, не хочуть платити. Але їздити хочуть. От і створюють всім проблеми, щоб знову змусити піти їм на поступки. Для них власні бажання вищі за закон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що євробляхи шкодять екології України.

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