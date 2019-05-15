Міжнародний день сім’ї: які вони, родини знаменитостей

Сьогодні, 15 травня, святкують міжнародний день сім’ї. І хоч його започаткували лише у 2012 році, та це прекрасний привід, аби поділитися знімками зі своїми близькими. Ранок у Великому Місті зібрав для вас сімейні фото українських та зарубіжних зірок.
Це Костянтин Стогній – один із ведучих на телеканалі ICTV. А поруч його маленька донечка, якій, схоже, подобається, коли її розчісує татко.
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⠀ ⠀ ⠀”Daddy, stop being so serious! You’re not going to work today.” ⠀
А на цьому фото знаменита довгонога блондинка Оля Полякова зі своїми доньками.
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Ну все.. Этот год в нашей семье объявили годом английского. Первыми потерпать конечно будут дочки))) Возраст, уровень языка и пожелания у девчонок разные. Кажется, я пересмотрела все языковые школы))) Нашла прекрасный вариант для обеих! В Международной школе @studyua есть программа, на которую я хочу записать Алису. Изучение английского с мастер-классами и подготовкой проектов – тут главное не отбить желание у ребенка. А мне важно, чтобы было много общения с нейтив-спикерами! Ну, а Машу отправляю учить английский и получать американский школьный аттестат прямо в Киеве. У нас все предметы будут на английском с учителями из штатов. И все это после школы. Удобно же! Ребята, даю наводку, 9 сентября – презентация всех программ школы @studyua, приходите и выбирайте для своих гениев лучшее. Не прошлепайте шанс) Реально, рекомендую @studyua
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
На знімку Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим та спільним 2-річним сином Іваном. Нагадаємо, пара створила сім’ю 2017 року.
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Два роки тому був такий самий сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками!
А Блейк Лайвлі виношує уже третю дитину і, можливо, навіть не останню. Так що сім’я з Райяном Рейнольдсом набирає обертів.
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Публикация от Blake Lively (@blakelively)
А на цьому фото Вадим Карп’як – ведучий програми на ICTV Свобода слова. Тут уже добрий татко не в роботі, а повністю готовий до розваг з доньками. Ось таке воно, життя поза роботою.
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Усім відоме сімейство Кім Кардашьян. На фото не всі сестри зібрались, але частина є, і ще й матуся посередині стоїть.
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We celebrated our baby boy about a week ago and now he’s here! He’s so perfect! Here are some pics of my CBD baby shower. I was freaking out for nothing because he is the most calm and chill of all of my babies so far and everyone loves him so much
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
А на цьому знімку українська співачка Джамала зі своїм першим малюком та коханим чоловіком. Сподіваємось, що колись побачимо більше дітокJ
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Так складно піти на ранкові зйомки, коли бачиш своїх пацанів сплячими! Вони так мене надихають на постійний рух! Скоро стільки нового!!!! Нова пісня “Solo”, цікаві телепроекти та …! Дякую, що ви зі мною, мої 645к! Ви вже теж як частина моєї маленької сім’ї, надихаєте мене дуже!!!#mood #inspiration
Ось у кого треба вчитися Джамалі, так це в американського актора Алека Болдуіна. У 2012 році чоловік взяв у дружини 35-річну красуню Хіларі Томас, і тепер він багатодітний татусь, самі бачите. Втомлений, але який щасливий.
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Mothers come in all different forms. Some of us have young babies, some of us have older babies, some of us have had babies pass, some of us carried babies-but lost them inside of us…some of us are step mommies, adopted, fostered, cared so strongly for another….some have fur babies… I know I cannot name them all…whichever mama you are: Happy Mother’s Day to all. This day for me is about celebrating people who care wholeheartedly and selflessly for others…that, I believe, is the definition of a “MOTHER”
Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)
А ось так показав своє сімейство Григорій Решетник. Головне ж не де ти знаходишся, а з ким. Хоча, в їхньому випадку і фон вражає.
Знайомтесь, це Джастін Тімберлейк з дружиною Джессікою Біл і, власне, поруч їхні матусі. Не вистачає лиш маленького сина на фото. Миле фото, чи не так?
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Three out of the four of us are moms! Celebrating my MVP’s today and everyday. Happy Mother’s Day!
Сільвестр Сталлоне з дочками. Його власна гордість. Там є ще п’ята красуня, яка, мабуть, фотографує.
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Out with the family last night at a wonderful wedding…
Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)
На цьому фото знаменита американська матуся Бейонсе з чоловіком Джей Зі й старшою донькою Блу Айві. Щоправда, на фото треба додати двох малюків, які з’явились на світ майже 2 роки тому.
Вілл Сміт з родиною в повному зборі – два сина, донька та дружина. Справжнє сімейне фото.
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Jada LOOOOVES Christmas! I think she’s finally Rubbin’ Off on the rest of us. And this #Pixel3 got us lookin’ all Caramel Creamy! Merry Christmas Eve, Everybody!
Публикация от Will Smith (@willsmith)
А це репер, відомий як Доктор Дре, з донькою. І це далеко не всі діти знаменитості. Загалом багатодітний татусь побив рекорди всіх перерахованих сьогодні знаменитостей – у нього семеро!
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І наостанок барбадоська співачка Ріанна зі своїми батьками. Як думаєте, на кого схожа зірка?
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Публикация от badgalriri (@badgalriri)
Сім’ї багато не буває. Бережи й цінуй тих, кого послала доля.
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