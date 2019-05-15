Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Міжнародний день сім’ї: які вони, родини знаменитостей / 15.05.2019 19:25

Міжнародний день сім’ї: які вони, родини знаменитостей

0

Сьогодні, 15 травня, святкують міжнародний день сім’ї. І хоч його започаткували лише у 2012 році, та це прекрасний привід, аби поділитися знімками зі своїми близькими. Ранок у Великому Місті зібрав для вас сімейні фото українських та зарубіжних зірок.

Це Костянтин Стогній – один із ведучих на телеканалі ICTV. А поруч його маленька донечка, якій, схоже, подобається, коли її розчісує татко.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

⠀ ⠀ ⠀”Daddy, stop being so serious! You’re not going to work today.” ⠀

Публикация от KOSTIANTYN STOGNII (@kostiantyn.stognii)

А на цьому фото знаменита довгонога блондинка Оля Полякова зі своїми доньками.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну все.. Этот год в нашей семье объявили годом английского. Первыми потерпать конечно будут дочки))) Возраст, уровень языка и пожелания у девчонок разные. Кажется, я пересмотрела все языковые школы))) Нашла прекрасный вариант для обеих! В Международной школе @studyua есть программа, на которую я хочу записать Алису. Изучение английского с мастер-классами и подготовкой проектов – тут главное не отбить желание у ребенка. А мне важно, чтобы было много общения с нейтив-спикерами! Ну, а Машу отправляю учить английский и получать американский школьный аттестат прямо в Киеве. У нас все предметы будут на английском с учителями из штатов. И все это после школы. Удобно же! Ребята, даю наводку, 9 сентября – презентация всех программ школы @studyua, приходите и выбирайте для своих гениев лучшее. Не прошлепайте шанс) Реально, рекомендую @studyua

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

На знімку Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим та спільним 2-річним сином Іваном. Нагадаємо, пара створила сім’ю 2017 року.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Два роки тому був такий самий сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

А Блейк Лайвлі виношує уже третю дитину і, можливо, навіть не останню. Так що сім’я з Райяном Рейнольдсом  набирає обертів.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

PokeMOM…. Out now.

Публикация от Blake Lively (@blakelively)

А на цьому фото Вадим Карп’як – ведучий програми на ICTV Свобода слова. Тут уже добрий татко не в роботі, а повністю готовий до розваг з доньками. Ось таке воно, життя поза роботою.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Звучить реквієм…

Публикация от Vadym Karpiak (@vadymkarpiak)

Усім відоме сімейство Кім Кардашьян. На фото не всі сестри зібрались, але частина є, і ще й матуся посередині стоїть.

А на цьому знімку українська співачка Джамала зі своїм першим малюком та коханим чоловіком. Сподіваємось, що колись побачимо більше дітокJ

Ось у кого треба вчитися Джамалі, так це в американського актора Алека Болдуіна. У 2012 році чоловік взяв у дружини 35-річну красуню Хіларі Томас, і тепер він багатодітний татусь, самі бачите. Втомлений, але який щасливий.

А ось так показав своє сімейство Григорій Решетник. Головне ж не де ти знаходишся, а з ким. Хоча, в їхньому випадку і фон вражає.

Знайомтесь, це Джастін Тімберлейк з дружиною Джессікою Біл і, власне, поруч їхні матусі. Не вистачає лиш маленького сина на фото. Миле фото, чи не так?


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Three out of the four of us are moms! Celebrating my MVP’s today and everyday. Happy Mother’s Day!

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

Сільвестр Сталлоне з дочками. Його власна гордість. Там є ще п’ята красуня, яка, мабуть, фотографує.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Out with the family last night at a wonderful wedding…

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

На цьому фото знаменита американська матуся Бейонсе з чоловіком Джей Зі й старшою донькою Блу Айві. Щоправда, на фото треба додати двох малюків, які з’явились на світ майже 2 роки тому.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Вілл Сміт з родиною в повному зборі – два сина, донька та дружина. Справжнє сімейне фото.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Jada LOOOOVES Christmas! I think she’s finally Rubbin’ Off on the rest of us. And this #Pixel3 got us lookin’ all Caramel Creamy! Merry Christmas Eve, Everybody!

Публикация от Will Smith (@willsmith)

А це репер, відомий як Доктор Дре, з донькою. І це далеко не всі діти знаменитості. Загалом багатодітний татусь побив рекорди всіх перерахованих сьогодні знаменитостей – у нього семеро!


Посмотреть эту публикацию в Instagram

I love my daughter’s shirt

Публикация от Dr. Dre (@drdre)

І наостанок барбадоська співачка Ріанна зі своїми батьками. Як думаєте, на кого схожа зірка?


Посмотреть эту публикацию в Instagram

home.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Сім’ї багато не буває. Бережи й цінуй тих, кого послала доля.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Алла Гичка, день сім'ї, Шоу-бізнез
15.05.2019 19:25
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати