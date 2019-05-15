Міжнародний день сім’ї: які вони, родини знаменитостей

Сьогодні, 15 травня, святкують міжнародний день сім’ї. І хоч його започаткували лише у 2012 році, та це прекрасний привід, аби поділитися знімками зі своїми близькими. Ранок у Великому Місті зібрав для вас сімейні фото українських та зарубіжних зірок.

Це Костянтин Стогній – один із ведучих на телеканалі ICTV. А поруч його маленька донечка, якій, схоже, подобається, коли її розчісує татко.

А на цьому фото знаменита довгонога блондинка Оля Полякова зі своїми доньками.

На знімку Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим та спільним 2-річним сином Іваном. Нагадаємо, пара створила сім’ю 2017 року.

А Блейк Лайвлі виношує уже третю дитину і, можливо, навіть не останню. Так що сім’я з Райяном Рейнольдсом набирає обертів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram PokeMOM…. Out now. Публикация от Blake Lively (@blakelively) 11 Май 2019 в 9:31 PDT

А на цьому фото Вадим Карп’як – ведучий програми на ICTV Свобода слова. Тут уже добрий татко не в роботі, а повністю готовий до розваг з доньками. Ось таке воно, життя поза роботою.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Звучить реквієм… Публикация от Vadym Karpiak (@vadymkarpiak) 15 Апр 2019 в 2:22 PDT

Усім відоме сімейство Кім Кардашьян. На фото не всі сестри зібрались, але частина є, і ще й матуся посередині стоїть.

А на цьому знімку українська співачка Джамала зі своїм першим малюком та коханим чоловіком. Сподіваємось, що колись побачимо більше дітокJ

Ось у кого треба вчитися Джамалі, так це в американського актора Алека Болдуіна. У 2012 році чоловік взяв у дружини 35-річну красуню Хіларі Томас, і тепер він багатодітний татусь, самі бачите. Втомлений, але який щасливий.

А ось так показав своє сімейство Григорій Решетник. Головне ж не де ти знаходишся, а з ким. Хоча, в їхньому випадку і фон вражає.

Знайомтесь, це Джастін Тімберлейк з дружиною Джессікою Біл і, власне, поруч їхні матусі. Не вистачає лиш маленького сина на фото. Миле фото, чи не так?

Сільвестр Сталлоне з дочками. Його власна гордість. Там є ще п’ята красуня, яка, мабуть, фотографує.

На цьому фото знаменита американська матуся Бейонсе з чоловіком Джей Зі й старшою донькою Блу Айві. Щоправда, на фото треба додати двох малюків, які з’явились на світ майже 2 роки тому.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:20 PDT

Вілл Сміт з родиною в повному зборі – два сина, донька та дружина. Справжнє сімейне фото.

А це репер, відомий як Доктор Дре, з донькою. І це далеко не всі діти знаменитості. Загалом багатодітний татусь побив рекорди всіх перерахованих сьогодні знаменитостей – у нього семеро!

І наостанок барбадоська співачка Ріанна зі своїми батьками. Як думаєте, на кого схожа зірка?



Посмотреть эту публикацию в Instagram home. Публикация от badgalriri (@badgalriri) 27 Авг 2018 в 10:42 PDT

Сім’ї багато не буває. Бережи й цінуй тих, кого послала доля.

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