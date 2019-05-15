Магнітні бурі в травні 2019 – календар небезпечних дат

У травні 2019 року Україну накриє чимало магнітних бур. Коли плануються магнітні сплески, як вони впливають на здоров’я та як пережити магнітну бурю? Ми зібрали найважливіші поради в одному матеріалі.

Коли очікуються магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур

Вчені прогнозують велику сонячну активність протягом усього травня. Але найбільші магнітні бурі очікуються в другій половині місяця.

5, 11-17 і 20-25 травня – коливання середньої потужності;

28 травня – сильна магнітна буря.

Як магнітні бурі впливають на людей

Під час піку сонячної активності чимало метеозалежних люди скаржаться на слабкість, головний біль, тахікардію, підвищений артеріальний тиск та перепади настрою.

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У цей період значно підвищується кількість депресій та нервових зривів.

За даними деяких вчених, у період магнітних бур частота інфарктів зростає на 25%.



Як пережити магнітну бурю

Уникайте надмірних фізичних та емоційних навантажень

Відкладіть вирішення важливих питань

Проводьте більше часу на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату

Пийте більше води та частіше приймайте душ: вода зменшує вплив магнітних бур

Їжте більше фруктів та овочів

Уникайте смаженої та копченої їжі та алкоголю

Нагадаємо, раніше ми розповідали, для кого небезпечні магнітні бурі.

Аліна Литвиненко