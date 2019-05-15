Час повернутися на Місяць – і цього разу залишитись там – Безос

У США презентували новий транспорт для польотів на Місяць. Космічний апарат з назвою Blue Moon представив глава компаній Amazon та Blue Origin, мультимільярдер Джеффрі Безос. За його підрахунками, полетіти на супутник Землі можна буде вже за 5 років.

Колонізація Місяця. Звучить, наче назва науково-фантастичного трилера.

Та, на думку голови компаній Amazon і Blue Origin Джеффрі Безоса все більш ніж реально.

10 травня у Вашингтоні мультимільярдер представив безпілотний апарат під назвою Blue Moon, у перекладі – блакитний місяць.

Планується, що апарат буде придатний до багаторазового використання і вміщатиме на борту наукові інструменти, супутники та навіть транспортні засоби.

«Віце-президент Майк Пенс нещодавно заявив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки поверне американських астронавтів на Місяць впродовж наступних п’яти років. Це чудово. Це правильно. Щоб ви розуміли, це 2024 рік. І ми можемо допомогти вкластися в ці часові рамки. Але тільки тому, що ми почали ще три роки тому. Настав час повернутися на Місяць – і цього разу залишитись там», – говорить глава Blue Origin.

Посадка на Місяці

В Blue Origin розраховують здійснити посадку на південному полюсі Місяця.

Саме там, за словами науковців, є можливість для заснування постійної станції.

«Місяць для нас – справжній подарунок. Зараз ми знаємо про супутник Землі набагато більше, ніж за часів Аполлона чи просто 20 років тому. Одна з найважливіших речей, які ми дізналися про Місяць – що там є вода. У стані льоду вона знаходиться в постійно затінених кратерах на полюсах Місяця, а вода є неймовірно цінним ресурсом. Ми зможемо використовувати електроліз, аби розбити воду на водень і кисень. І ще одна причина, чому Місяць – подарунок для нас, – він поруч», – зазначає Безос.

Отриману із запасів льоду у кратерах воду можна буде використовувати також і для заправки космічних кораблів для подальших польотів через Сонячну систему.

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Сам апарат Blue Moon буде важити майже 15 тонн при запуску з Землі, а от на момент приземлення на Земний супутник його вага зменшиться приблизно до 3 тонн.

На думку Безоса, з часом люди зможуть не лише подорожувати, але й жити в космосі і працювати там.

Навіщо колонізувати місяць?

Та чому мультимільярдер бачить таку необхідність підкорити, ба більше, колонізувати Місяць? Відповідь проста, однак сумна.

Якщо вже зараз не створити всю інфраструктуру для підкорення космосу, то через якихось 200 років людству просто забракне енергії.

За даними, які Джефф Безос оприлюднив на презентації Blue Moon, споживання енергії зростає щорічно на 3%.

Це, здавалося б, небагато. Однак, з такими темпами, вже за 25 років кількість споживаної енергії подвоїться. І через 200 років доведеться покрити сонячними панелями всю Землю.

Нагадаємо, раніше вчені зробили шокуюче відкриття про Марс.

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