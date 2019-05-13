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ICTV / Ранок / Неизвестные факты об актерах Игры престолов / 13.05.2019 19:00

Неизвестные факты об актерах Игры престолов

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Фото: HBO

Все мы просто обожаем экранные образы актеров Игры престолов. А вот как выглядят актеры в реальной жизни, с кем встречаются и чем интересны? Журналисты Утра в Большом Городе сделали подборку интересных фактов о кумирах.

Кит Харингтон


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Публикация от Kit Harington (@kitharingtonn)

Роль в Игре престолов: Джон Сноу

Другие известные роли: Роланд Лейтон в Воспоминаниях о будущем, Сэмюэль в Преисподней, Майло в Помпеи, Уильям Брэдли в Седьмом сыне.

Личная жизнь:

У актера романтические отношения с коллегой по Игре престолов – Роуз Лесли, которая сыграла “одичалую” Игритт. В июне прошлого года пара сыграла  пышную свадьбу.

Интересные факты:

– Кит до 11 лет не знал своего полного имени – Кристофер. Почему родители от него скрывали этот факт, актер не знает.

Эмилия Кларк


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Публикация от @emilia_clarke

Роль в Игре престолов: Дейнерис Таргариен, Матерь драконов.

Другие известные роли: Сара в Терминатор: генезис, Лу в До встречи с тобой, Эвелин в Доме Хемигуэй, медсестра в Голосе из камня.

Личная жизнь: Эмилии долгое время приписывали роман с коллегой по «Игре престолов» Китом Харингтоном. Однако роман Дейнерис и Джона Сноу оказался домыслами журналистов и фанатов.

На самом же деле, в тот момент Эмилия решила отдохнуть от романтических отношений после развода с бывшим мужем Сетом МакФарлейном.

“У меня нет бойфренда, но я не напрягаюсь. У меня все хорошо”, – с улыбкой говорила актриса.

Однако недавно стало известно о ее новом романе. Избранником Эмилии стал режиссер Чарли Макдауэлл, создатель фильмов Силиконовая долина и Легион.

Интересные факты:

– В детстве одноклассники актрисы дразнили Эмилию из-за густых бровей

– После съёмок первого сезона, актриса перенесла инсульт. Врачи диагностировали опасное для жизни кровоизлияние в мозг. Кларк пришлось перенести две операции.

– В 2015 году журнал Esquire признал актрису самой сексуальной женщиной планеты.

– В жизни Кларк – вовсе не блондинка. А в «Игре престолов» она снимается… в парике.

Питер Динклэйдж


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Публикация от Peter Dinklage (@peterdinklage)

Роль в Игре престолов: Тирион Ланистер..

Другие известные роли: Трампкин в Хроники Нарнии: Принц Каспиан, Чарли в Я тоже тебя люблю, Боливар Траск в Люди Икс: Дни минувшего будущего.

Личная жизнь: Уже 14 лет женат на театральном режиссёре Эрике Шмидт. Пара воспитывает двоих здоровых детей.

“Мой муж – самый красивый, очаровательный, остроумный и самый скромный парень на земле”, – говорит о Питере его супруга Эрика.

Интересные факты:

– Питер родился с редчайшей болезнью — ахондроплазией. Из-за неё рост актера составляет всего 135 см. Кстати, оба родителя и брат Джонатан имеют нормальный рост.

Також по темі: Актор з «Гри престолів» усе життя страждав від невиліковної хвороби

– Питер с детства был вегетарианцем, а в последнее время и вовсе стал веганом. А всё мясо, которое он ел на схемках сериала, было искусственным.

– В легендарном музее Мадам Тюссо установили восковую фигуру Динклэйджа.

Мэйси Уильямс


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Публикация от Maisie Williams (@maisie_williams)

Роль в Игре престолов: Арья Старк

Другие известные роли: Джози в Тепловом ударе, Милли в Книге любви, Эсхильда в Доктор Кто.

Личная жизнь: Мейси не любит говорить о личной жизни. Однако однажды всё же рассказала, что у нее появился молодой человек.

Избранника звезды зовут Олли Джексон, он — совершенно не публичная персона. Олли и Мейси познакомились еще в школе.

«Удивительно, как все воспринимают в штыки, когда кто-то известный начинает встречаться с кем-то неизвестным. Но это так, и ни с кем другим я не хочу быть вместе», — рассказала Уильямс.

Интересные факты:

– Когда Мейси начала сниматься в Игре престолов, ей было всего 12 лет.

– Настоящее имя актрисы — Маргарет. Свой псевдоним она позаимствовала из комикса The Perishers, где есть героиня по имени Мэйси.

– Мэйси Уильямс и Софи Тёрнер – лучшие подруги. Девушки даже сделали себе одинаковые татуировки на предплечьях – цифры 07.08.09. Это день, когда они узнали, что получили  роли в сериале Игра престолов.

Лена Хиди


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Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey)

Роль в Игре престолов: Серсея Ланистер

Другие известные роли: Кайза в Абердине, Сара Коннор в сериале Терминатор: Битва за будущее, Мэри Сендин в Судной ночи.

Личная жизнь: С 2018 года Лена замужем во второй раз за режиссёром Дэном Каданом. Пара познакомилась на съёмках короткометражного фильма Свадьба дьявола. Воспитывают двоих детей – сына Лены от первого брака Уайли и общую дочь Тедди.

Интересные факты:

– На роль Серсеи Ланистер Лену рекомендовал Питер Динклэйдж, с которым она дружила задолго до Игры престолов.

– На теле Хиди десять татуировок. Одна из них, на запястье фамилия бывшего мужа – Лоугран.

Софи Тернер


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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Роль в Игре престолов: Санса Старк

Другие известные роли: Хизер в Особо опасна, Вида в Тринадцатой сказке, Джин Грей в Люди Икс: Апокалипсис.

Личная жизнь: С 2016 года встречалась с американским музыкантом и актером Джо Джонасом. 1 мая 2019 года Софм и Джо поженились в Лас-Вегасе.

Интересные факты:

В детстве Софи страдала трихотиломанией, и однажды выщипала все свои ресницы. Повзрослев, сожгла все фото, на которых она без ресниц.

– Софи — астматик, и у нее аллергия на лошадей.

– Собака, сыгравшая лютоволка Сансы Старк, так полюбилась актрисе, что она забрала её себе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что актер Игры престолов Николай Костер-Вальдау в браке уже 20 лет

Алина Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, Игра престолов, Кит Харингтон, Лена Хиди, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Софи Тернер, Эмилия Кларк
13.05.2019 19:00
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