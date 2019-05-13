Неизвестные факты об актерах Игры престолов

Все мы просто обожаем экранные образы актеров Игры престолов. А вот как выглядят актеры в реальной жизни, с кем встречаются и чем интересны? Журналисты Утра в Большом Городе сделали подборку интересных фактов о кумирах.
Кит Харингтон
Роль в Игре престолов: Джон Сноу
Другие известные роли: Роланд Лейтон в Воспоминаниях о будущем, Сэмюэль в Преисподней, Майло в Помпеи, Уильям Брэдли в Седьмом сыне.
Личная жизнь:
У актера романтические отношения с коллегой по Игре престолов – Роуз Лесли, которая сыграла “одичалую” Игритт. В июне прошлого года пара сыграла пышную свадьбу.
Интересные факты:
– Кит до 11 лет не знал своего полного имени – Кристофер. Почему родители от него скрывали этот факт, актер не знает.
Эмилия Кларк
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роль в Игре престолов: Дейнерис Таргариен, Матерь драконов.
Другие известные роли: Сара в Терминатор: генезис, Лу в До встречи с тобой, Эвелин в Доме Хемигуэй, медсестра в Голосе из камня.
Личная жизнь: Эмилии долгое время приписывали роман с коллегой по «Игре престолов» Китом Харингтоном. Однако роман Дейнерис и Джона Сноу оказался домыслами журналистов и фанатов.
На самом же деле, в тот момент Эмилия решила отдохнуть от романтических отношений после развода с бывшим мужем Сетом МакФарлейном.
“У меня нет бойфренда, но я не напрягаюсь. У меня все хорошо”, – с улыбкой говорила актриса.
Однако недавно стало известно о ее новом романе. Избранником Эмилии стал режиссер Чарли Макдауэлл, создатель фильмов Силиконовая долина и Легион.
Интересные факты:
– В детстве одноклассники актрисы дразнили Эмилию из-за густых бровей
– После съёмок первого сезона, актриса перенесла инсульт. Врачи диагностировали опасное для жизни кровоизлияние в мозг. Кларк пришлось перенести две операции.
– В 2015 году журнал Esquire признал актрису самой сексуальной женщиной планеты.
– В жизни Кларк – вовсе не блондинка. А в «Игре престолов» она снимается… в парике.
Питер Динклэйдж
Роль в Игре престолов: Тирион Ланистер..
Другие известные роли: Трампкин в Хроники Нарнии: Принц Каспиан, Чарли в Я тоже тебя люблю, Боливар Траск в Люди Икс: Дни минувшего будущего.
Личная жизнь: Уже 14 лет женат на театральном режиссёре Эрике Шмидт. Пара воспитывает двоих здоровых детей.
“Мой муж – самый красивый, очаровательный, остроумный и самый скромный парень на земле”, – говорит о Питере его супруга Эрика.
Интересные факты:
– Питер родился с редчайшей болезнью — ахондроплазией. Из-за неё рост актера составляет всего 135 см. Кстати, оба родителя и брат Джонатан имеют нормальный рост.Також по темі: Актор з «Гри престолів» усе життя страждав від невиліковної хвороби
– Питер с детства был вегетарианцем, а в последнее время и вовсе стал веганом. А всё мясо, которое он ел на схемках сериала, было искусственным.
– В легендарном музее Мадам Тюссо установили восковую фигуру Динклэйджа.
Мэйси Уильямс
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роль в Игре престолов: Арья Старк
Другие известные роли: Джози в Тепловом ударе, Милли в Книге любви, Эсхильда в Доктор Кто.
Личная жизнь: Мейси не любит говорить о личной жизни. Однако однажды всё же рассказала, что у нее появился молодой человек.
Избранника звезды зовут Олли Джексон, он — совершенно не публичная персона. Олли и Мейси познакомились еще в школе.
«Удивительно, как все воспринимают в штыки, когда кто-то известный начинает встречаться с кем-то неизвестным. Но это так, и ни с кем другим я не хочу быть вместе», — рассказала Уильямс.
Интересные факты:
– Когда Мейси начала сниматься в Игре престолов, ей было всего 12 лет.
– Настоящее имя актрисы — Маргарет. Свой псевдоним она позаимствовала из комикса The Perishers, где есть героиня по имени Мэйси.
– Мэйси Уильямс и Софи Тёрнер – лучшие подруги. Девушки даже сделали себе одинаковые татуировки на предплечьях – цифры 07.08.09. Это день, когда они узнали, что получили роли в сериале Игра престолов.
Лена Хиди
Роль в Игре престолов: Серсея Ланистер
Другие известные роли: Кайза в Абердине, Сара Коннор в сериале Терминатор: Битва за будущее, Мэри Сендин в Судной ночи.
Личная жизнь: С 2018 года Лена замужем во второй раз за режиссёром Дэном Каданом. Пара познакомилась на съёмках короткометражного фильма Свадьба дьявола. Воспитывают двоих детей – сына Лены от первого брака Уайли и общую дочь Тедди.
Интересные факты:
– На роль Серсеи Ланистер Лену рекомендовал Питер Динклэйдж, с которым она дружила задолго до Игры престолов.
– На теле Хиди десять татуировок. Одна из них, на запястье фамилия бывшего мужа – Лоугран.
Софи Тернер
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роль в Игре престолов: Санса Старк
Другие известные роли: Хизер в Особо опасна, Вида в Тринадцатой сказке, Джин Грей в Люди Икс: Апокалипсис.
Личная жизнь: С 2016 года встречалась с американским музыкантом и актером Джо Джонасом. 1 мая 2019 года Софм и Джо поженились в Лас-Вегасе.
Интересные факты:
– В детстве Софи страдала трихотиломанией, и однажды выщипала все свои ресницы. Повзрослев, сожгла все фото, на которых она без ресниц.
– Софи — астматик, и у нее аллергия на лошадей.
– Собака, сыгравшая лютоволка Сансы Старк, так полюбилась актрисе, что она забрала её себе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что актер Игры престолов Николай Костер-Вальдау в браке уже 20 лет
Алина Литвиненко
|0