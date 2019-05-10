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ICTV / Ранок / Шэрон Стоун снялась в обнаженной фотосессии для Vogue / 10.05.2019 16:10

Шэрон Стоун снялась в обнаженной фотосессии для Vogue

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Голливудская актриса Шэрон Стоун снялась топлес в фотосессии португальского выпуска журнала Vogue. Откровенные фото 61-летней звезды призвели фурор в социальных сетях.

Автором фотосессии стал словацкий фэшн-фотограф Бранислав Симончик.

Шерон Стоун примерила несколько весьма откровенных образов и показала обнаженную грудь.

оголена Шерон Стоун

На обложке «Vogue» актриса повторила сцену из эротического триллера Основной инстинкт, в котором 27 лет назад она сыграла главную роль.

На фото Стоун позирует в ажурных колготках и с широко раздвинутыми ногами.

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В своем Instagram звезда поделилась несколькими снимками и поблагодарила команду журнала.

«Спасибо, «Vogue Portugal»: все сделано с великолепным вкусом, стилем и замечательным талантом. Я получила большое удовольствие от работы!» – написала Шерон Стоун.

шерон стоун Vogue

холли берри фото

шерон стоун Vogue

шерон стоун фото

шерон стоун фото

шерон стоун фото

Фото: Branislav Simoncik / Vogue

Напомним, ранее в Instagram появились откровенные фото Холли Берри появились.

 

Теги: Vogue, Шерон Стоун
10.05.2019 16:10
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