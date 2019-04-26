Чорнобиль знову стане потужним енергетичним центром. Чому?

Квітень 1986 рік. Чорнобильська атомна електростанція. У результаті випробувань, на четвертому енергоблоці стався потужний вибух та викид радіації в атмосферу. Радіоактивна хмара накрила територію України, Білорусі та Росії, а також багатьох європейських країн: Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії.

Аварія на ЧАЕС

Аварія на ЧАЕС стала однією з найбільших техногенних та екологічних катастроф в історії людства. Згідно з Міжнародною шкалою ядерних подій, її віднесли до найвищого рівня небезпеки.

Попри вибух, інші три реактори продовжили працювати. І хоча світова спільнота вимагала закрити ЧАЕС відразу, останній працюючий енергоблок №3 зупинили лише у 2000 році.

В Чорнобилі генерують зелену енергію

І ось, із жовтня минулого року в Чорнобилі знову стали генерувати електроенергію, проте вже альтернативну – «зелену». Сонячна електростанція знаходиться всього за 100 метрів від зруйнованого енергоблоку.

Майже 3800 панелей розташовані на площі 1,5 гектари. На момент відкриття, потужність станції складала 1 мегават. Цього вистачить, щоб забезпечити світлом 2 тисячі квартир.

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І хоч сонячна електростанція невелика, але розробники наголошують на її унікальності через розташування в зоні відчуження, а також говорять про плани збільшити потужність у 100 разів.

Над сонячною електростанцією працювали компанії з України та Німеччини. Проте інвесторів, охочих вкладати гроші, набагато більше.

Конкурс на оренду ділянки в Чорнобилі

У грудні 2016 року Державне агентство управління зоною відчуження заявило про конкурс на оренду ділянки в Чорнобилі, щоб там збудувати об’єкти для альтернативної енергетики.

Тоді заявки надійшли від 60 інвесторів: з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Білорусі, а також від вітчизняних компаній. І це може дати свої плоди. У зоні відчуження планують побудувати ще одну сонячну електростанцію. Уряд Іспанії готовий виділити кошти.

На території Чорнобиля планують будувати не тільки сонячні, але й вітряні комплекси. Експерти кажуть, що будівництво сонячних електростанцій на півночі України є менш економічно доцільним, ніж на півдні. Проте на території Чорнобильської зони є вагомі переваги: там є мережа великої потужності та інфраструктура.

Розвиток альтернативної енергетики може стати гарною альтернативою використання тих територій, які здавалося вже ніколи не можна буде використовувати. Перші проекти доводять, що в зоні відчуження можна робити бізнес та приносити користь людям.

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