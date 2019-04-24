У Росії ставлять надгробки Путіну: як влада карає активістів

«Зрадив народ Росії 1952 – 2019 рік. Путін Володимир Володимирович» – перший такий надгробний камінь з’явився в Росії в місті Набережні Чални ще у березні. Тоді активісті встановили його у знак протесту проти обмежень свободи в Інтернеті.

Нині відомо про надгробки мінімум у 7 російських містах. Більше того, таку акцію провели навіть у столиці Німеччини – Берліні. Останні 2 надгробні плити з’явились у Єкатеринбурзі минулого тижня – 21 квітня. Що це означає? Путін помер?

За витівки проти Путіна доводиться платити. Після встановлення першого пам’ятника, правоохоронці затримали місцевого активіста Каріма Ямадаєва й арештували його на 28 діб. Тих, хто поставив надгробні камені з датами політичної кар’єри, а також промовистими написами – зобов’язали з’явитися в поліцію.

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А от за встановлення надгробних знаків Путіну в Санкт-Петербурзі взяв на себе відповідальність суспільний рух «Агіт Росія» та навіть пояснили свій вчинок у соціальний мережі.

«Що ми хотіли цим сказати: за прийняття антинародних законів, постійну брехню і жахливе правління, Путін помер для громадян Росії», – пишуть у Twitter.

Деякі експерти кажуть, що Кремлю навіть вигідний «чорний піар».

Російські правоохоронці та влада – тримають руку на пульсі. Все під контролем, а якщо активісти перейдуть межі, їм точно «доступно пояснять», що так робити не можна. А щодо інтернету, то там свободи вже також не існує. Кремлю залишилось лише збудувати навколо Росії величезну залізну завісу, аби росіяни точно назавжди втратили голос і право висловлювати свою думку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Путін втручався у вибори президента в Африці.

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