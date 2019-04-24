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ICTV / Ранок / До останнього вдоху: трагічна історія кохання Селін Діон / 24.04.2019 16:46

До останнього вдоху: трагічна історія кохання Селін Діон

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Селін Діон – співачка, яка закохала своїм голосом мільйони людей. У кар’єрі вона досягла всього, про що можна було б мріяти, однак такого нажаль не скажеш про її особисте життя.

Історія трагічного кохання кохання Селін Діон і її чоловіка Рене Анджеліла схожа на сюжет фільму. Вони зустрілися, коли Селін була ще дівчинкою, і кохали один одного до останнього подиху Рене.

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Теги: Іноземні зірки, історія кохання, Селін Діон
24.04.2019 16:46
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