До останнього вдоху: трагічна історія кохання Селін Діон

Селін Діон – співачка, яка закохала своїм голосом мільйони людей. У кар’єрі вона досягла всього, про що можна було б мріяти, однак такого нажаль не скажеш про її особисте життя.

Історія трагічного кохання кохання Селін Діон і її чоловіка Рене Анджеліла схожа на сюжет фільму. Вони зустрілися, коли Селін була ще дівчинкою, і кохали один одного до останнього подиху Рене.

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