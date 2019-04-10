Україну охопила хвиля злочинів заради лайків

У Дніпрі двоє хлопців зняли на відео, як вони викинули з мосту в річку чоловіка. І все заради відео і лайків у соцмережах. І таких мисливців за лайками в країні більшає. Як зупинити нездорову тенденцію?

Злочини заради лайків

Дніпро

Два юнаки жорстоко розправилися з чоловіком, скинувши його з мосту в річку, а перед тим відлупцювали. Заради чого? Щоб зняти відео! Працівники поліції Дніпра встановили та затримали двох юнаків 1993 та 1996 років народження.

Київ

Компанія підлітків безжально побила перехожого в центрі міста. Їм було начхати на благання очевидців зупинитися.

Запоріжжя

Молоді люди зняли квартиру і рознесли її вщент заради розваги. А потім просто втекли.

Чому відбуваються насильницькі дії заради лайків?

Психолог Дмитро Попов пояснює це бажанням виділитися і переповненням енергії. Адекватно оцінити те, що вони коять – ці люди не можуть. Бо вони у віртуальному світі.

«Якщо людина не співставляє реальність із віртуальністю, то наслідки своїх дій вона не може оцінювати або ставить їх нижче за бажання отримати задоволення чи популярність у соцмережах», – зазначив експерт з безпеки Руслан Сушко.

До того ж, молоді люди переконані в безкарності. Експерт із безпеки каже, якщо раніше сліди злочинів ретельно приховувалися, то зараз – все як на долоні, в Інтернеті.

Відео, аудіозапис, фото – це все є доказом, який потрапляє до рук кіберполіції. Тому злочинна витівка чергової молодіжної компанії не зійде їм з рук, адже за ними стежать.

«Поліцейський відслідковує, що відбувається в Інтернеті: дивиться, які групи створюються, які теми обговорюються, хто до чого агітує, що викладають, та чи це становить небезпеку», – розповів експерт з безпеки.

А далі відбуваються розслідування та суди. Тому батькам варто займатися вихованням дитини ще змалечку, аби не виростити вбивцю.

Отож, не ставте лайки неадекватно-негативним відео. Блокуйте насильницький контент. І повідомляйте про нього в кіберполіцію.

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