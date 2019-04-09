Сергій Бабкін продавав булки біля метро

До того, як стати знаменитими, зірки заробляли собі на життя зовсім незірковими професіями. Ким працювали Сергій Бабкін, Маша Єфросиніна та інші знаменитості – з’ясувала Мирослава Мандзюк в авторській рубриці «Пліткують,що».

Посудомийник, офіціант, вантажник – ким тільки не працював Сергій Притула до того, як стати популярним телеведучим і шоуменом!

«На будівництві різноробочим працював, на пошті вантажником, на радіо ведучим, координував роботу промоутерів, супервайзером був, тамадував», – ділиться спогадами шоумен.

Від нього не відстає ще один Сергій – харків’янин Сергій Бабкін. Чим тільки не займався співак, аби підзаробити. Навіть мив вікна авто на світлофорах. Пам’ятаєте? Колись був популярним такий вид заробітку серед підлітків? Втім, це далеко не все!

«Я працював на розфасовці, де зерно по мішках фасують. Потім різноробочим на будівництві, ще й підвали прибирав…», – згадує артист.

А ще Сергій Бабкін був продавцем – торгував булочками й тістечками біля метро! Взагалі, продавець – доволі популярна професія серед сьогоднішніх українських селебертіз. За прилавком стояли: співак Амадор Лопес, телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Альоша… Хто тільки що не продавав!

У декого із нинішніх зірок шлях на сцену лежав через вулицю! А саме – через роздачу різного роду реклами! У різні часи листівки роздавали Маша Єфросініна, Слава Соломко, Мішель Андраде, Анатолій Анатоліч.

Також цікаво Камалія та Захур про вибори президента, Мальдіви та діаманти

Чим заробляли на життя голлівудські зірки?

Але не думайте, що тільки в українських зірок шлях до успіху був тернистим. Бред Пітт, наприклад, свого часу в костюмі курки закликав людей до ресторану. Х`ю Джекман був фізруком. А от колеги по знімальному майданчику – Дені де Віто і Вупі Голдберг – колись були колегами в іншому місці! Обидва в різний час працювали гримерами… у морзі!

Часом потрібно перепробувати десятки професій, аби зрештою зрозуміти своє покликання. Головне – не цуратися жодної роботи, бо не святі глеки ліплять і продають тістечка біля метро!

Також дивіться Каменських похизувалася ідеальним тілом у прозорій білизні

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.