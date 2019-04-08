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ICTV / Ранок / Аліменти на дитину 2019: як змусити батьків виплачувати гроші? / 08.04.2019 17:15

Аліменти на дитину 2019: як змусити батьків виплачувати гроші?

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В наш час зустріти батьків-одинаків – не рідкість. І головна проблема, з якою вони стикаються найчастіше – це аліменти. Той випадок, коли хтось із батьків ухиляється від виплати аліментів, мовляв: «Грошей не дам, і крапка!». Та на кожного знайдеться своя управа.

Насамперед, вирішити питання виплати аліментів батьки можуть між собою, і тільки в тому випадку, якщо домовленості не відбулося – можна спокійно подавати до суду.

“Подружжя може домовитися, укласти договір і визначити: порядок, строк, умови, розмір сплати аліментів. Договір має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання договору, аліменти будуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса” – зазначив адвокат, керуючий партнер ЮК “Альянс правових сил” Віталій Собкович.

Але, як розповів адвокат, такі договори мало хто укладає. Отож, у випадку, якщо нотаріально посвідчених домовленостей не було, один із батьків може звернутися до суду.

До якого віку виплачуються аліменти?

За законом України, батьки зобов’язані матеріально забезпечувати своїх неповнолітніх і непрацездатних дітей: до 18 років або до 23 років, якщо дитина отримує вищу освіту.

Якщо батьки розлучені, суд може визначити одному з них сплату аліментів у розмірі не менше ніж 50% прожиткового мінімуму. Якщо мама/тато не платили за 6 місяців, то один із них понесе покарання у вигляді виконання громадських робіт терміном від 120 до 240 годин.

Чи можливо вирішити питання аліментів без судового втручання, куди звертатися, та як змусити одного з батьків хоч якось піклуватися про дитину? Відповіді на ці питання ви знайдете нижче у статті.

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Розмір аліментів у 2019 році

Станом на 2019 рік прожитковий мінімум на дитину становить від 1626 до 2106 гривень.

Не менш важливо знати, що розмір аліментів залежить від віку: дітям до 6 років повинно виплачуватись від 813 до 16260 гривень; від 6 до 18 років сума становитиме від 1053 до 21060 гривень.

Якщо в родині 1 дитина – батьки сплачують чверть від заробітної платні, якщо дві – третину, а від трьох – сума аліментів буде становити половину від зарплати.

Куди звертатись, якщо один із батьків відмовляється виплачувати аліменти?

Перше, що потрібно запам’ятати батькам, які виховують дітей самі – затягувати з питанням аліментів не можна.

І ось вам інструкція, як змусити одного з батьків виплачувати аліменти:

  • Зверніться до суду. За словами адвоката Віталія Собкович, там ви зможете подати заяву на видачу наказу без судових засідань і отримати рішення про стягнення коштів. Тоді платник аліментів або добровільно виконає рішення, або ж у разі відмови ця заява буде передана до виконавчої служби.
  • У суді ви отримаєте виконавчий лист, з яким зможете звернутися до виконавчої служби управління юстиції за місцем проживання або реєстрації боржника.
  • Виконавча служба в свою чергу проведе розшук активів боржника та доходів. І зможе накласти арешти на рахунки, майно та житло одного з подружжя .
  • Боржник буде внесений до Єдиного реєстру боржників, і за рахунок арештів його позбавлять можливості оформляти нотаріальні угоди.

До того ж, якщо аліменти не сплачуються, є можливість нараховувати пеню на заборгованість. Як зазначив Віталій Собкович, вона нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожен день протермінування. А це означає, що сума заборгованості буде поступово збільшуватись.

Отож, як ви вже зрозуміли, важелі впливу на таких “псевдотурботливих” батьків є! Головне – перебороти страх і зробити крок уперед.

Алла Гичка

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Теги: аліменти, Алла Гичка, закон України, поради, розлучення
08.04.2019 17:15
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