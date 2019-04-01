Офісні приколи на 1 квітня: як розіграти колег?

Розіграші на 1 квітня – чудовий спосіб трішки повеселитися й підняти настрій собі та колегам. Адже сьогодні офісні будні не мають бути сірими 🙂

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі офісні розіграші та приколи, які сподобаються вашим колегам. Всі вони не потребують довго підготовки, тож залишилося дочекатися, поки ваша «жертва» вийде з кабінету.

Дисплей догори ногами

Коли колега на кілька хвилин вийде з кабінету, переверніть його чи її дисплей догори ногами.

В операційній системі Windows зробити це дуже просто: просто натисніть комбінацію Ctrl + Alt +стрілка вниз.

Коли вдосталь насмієтеся, не забудьте повернути все на місце. Задля того треба натиснути Ctrl + Alt +стрілка вгору.

«Екран смерті»

Зробіть скріншот синього екрану (або скачайте картинку з Інтернету) та потайки встановіть його як заставку для робочого столу на комп’ютер колеги.

Порада: аби все виглядало більш натурально, скиньте всі ярлики з робочого столу в одну папку.

Прикол із магнітом

У ящику вашого столу завалявся магніт? Причепіть його під столом колеги за допомогою двостороннього скотчу. І – спостерігайте! 🙂

Усі металеві предмети (скріпки, металеві ручки, леза) почнуть повільно повзати по столу та липнути до нього.

Порада: не варто так розігрувати людину, яка має хворе серце чи слабкі нерви.

Неслухняний олівець

Покрийте кінчик олівця безкольоровим лаком для нігтів. І спостерігайте, як колега намагається щось написати на папері 🙂

Покличте себе до телефону

Зателефонуйте туди, де ваш голос дуже добре знають. Дочекавшись відповіді, попросіть покликати вас до телефону. При цьому, голос та інтонації змінювати не потрібно 🙂

А далі – просто спостерігайте за здивуванням колег на тому кінці дроту.

Такий прикол не потребує аж ніякої підготовки, але здатен добре підняти настрій.

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Божевільна мишка

Цей прикол чудово підійде для офісів, де столи розташовані впритул один до одного. Усе, що потрібно зробити –просто поміняти місцями комп’ютерні мишки колег. Все інше вони зроблять самі 🙂

Нерухома мишка

А от – ще один веселий та абсолютно безневинний розіграш із комп’ютерною мишкою.

Візьміть кольоровий стікер, намалюйте на ньому кумедну мордочку та заклейте сенсор.

Коли ваш товариш повернеться до кабінету – здивується, що мишка не працює, і в пошуках причини обов’язково її переверне. А там на нього вже чекатиме сюрприз.

Підступні цукерки

Цей прикол старий, але дуже простий і кумедний. Просто змішай M&M’s і Skittles, запропонуй іншим та спостерігай за реакцією.

Сік, який неможливо випити

У вас на роботі є їдальня, і там продають желе? Чудово! Тоді вставте в желе трубочку і запропонуйте колегам випити «соку».

Звісно, випити такий «сік» з желе не вийде. Але можна отримати купу позитивних емоцій, спостерігаючи за реакцією людини, яка не розуміє, чому сік не виливається з перекинутої склянки.

Вдосталь навеселившись, можна всім офісом поласувати смачним желе.

Кола-сюрприз

Цей розіграш краще готувати під час обідньої перерви. Він потребує трохи більше часу. Адже треба встигнути збігати до магазину.

Замініть колу на соєвий соус і пригостіть колег.

Найзручніше вам буде працювати з маленькими пляшками з пластиковими кришками.

Порада: перед тим, як проводити розіграш, обов’язково уточніть, чи немає у людини алергії на сою.

І найголовніше…

Придумуючи розваги на 1 квітня, уникайте жорстоких розіграшів. Подумайте про почуття інших.

Адже якщо хтось постраждає через вашу розвагу, то вона вона автоматично переходить з розряду смішних в розряд сумних і навіть небезпечних.

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