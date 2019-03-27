Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над голанами: до чого тут Крим?

Президент США Дональд Трамп підписав документ, який визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами – тимчасово окупованою територією Сирії. І це рішення може суттєво змінити весь старий світовий порядок.

Голанські висоти – це гірське плато на кордоні між Ізраїлем і Сирією. З 1944 по 1967 роки Голанські висоти контролювала Сирія, і здійснювала з них обстріли ізраїльських поселень.

Але в 1967 році терпець Ізраїлю урвався, і в ході Шестиденної війни Ізраїль відвоював Голани. Близько 100 тисяч сирійців змушені були покинути свої території.

Радбез ООН ухвалив декілька резолюцій, які не визнають захоплення ізраїльтянами Голанських висот. Резолюція №242 вимагає від Ізраїлю вивести свої війська з цих земель, а резолюцією №497 встановлення Ізраїлем на Голанах своєї юрисдикції визнається недійсним.

Однак Ізраїль, не зважаючи ні на що, і далі розвиває на Голанах свої поселення.

Там мешкає вже близько 40 тисяч осіб. В офіційних документах ООН Голани фігурують як тимчасово окупована територія. Таку позицію донедавна підтримували й інші країни Радбезу ООН, включно із США. Але Трамп вирішив це змінити.

Чому Трамп перейшов на сторону Ізраїля?

Навіщо Сполученим Штатам, які були серед розробників тих самих резолюцій ООН, які засуджували Ізраїль, приймати протилежне рішення? Фахівці пояснюють, що це особисті амбіції Трампа і його непереборне бажання увійти в історію.

Таке рішення Трампа багато хто засудив. Проти виступили і ООН, і Європейський Союз, і Росія з Туреччиною, і арабські держави. У Сирії люди вийшли на протести, а офіційний Дамаск назвав дії США – атакою на суверенітет країни.

«Це рішення робить Сполучені Штати головним ворогом всіх арабів. Звільнення Голан усіма доступними засобами і повернення на сирійську батьківщину – є невід’ємним правом Сирії», – кажуть у міністерстві закордонних справ Сирії.

А в Москві одразу почали розповідати про подвійні стандарти США на міжнародній арені. Мовляв, як це? Анексію території Сирії вони визнають, а за анексію Криму вводять санкції?

На думку експертів, стратегічні наслідки кроку Трампа будуть серйозними і дуже негативними для нашої держави. Адже він створює небезпечний і неприємний прецедент, яким неодмінно спробують скористаються інші гравці.

Отже, у сучасному світі замість міжнародного права працює право сильного, а слабших – лише ставлять перед фактом.

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