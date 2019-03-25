Як розпізнати і знешкодити комп’ютерні віруси?

Комп’ютерні віруси – це ті програми, які здатні поширюватись приховано. Вони можуть викрадати, пошкоджувати або й взагалі знищувати ваші дані. І саме через ці віруси операційна система вашого комп’ютера уповільнює свої дії.

Як правило, усі віруси потрапляють на комп’ютер через Інтернет. Отож, як захиститись від комп’ютерних вірусів?

Як зрозуміти, що комп’ютер заражений? Основні ознаки

Уповільнюється робота комп’ютера. Але ця ознака не завжди притаманна вірусам. Адже віруси можуть просто передавати персональні дані без перевантаження комп’ютера і без відома власника ПК. Зникають файли. Зменшується вільна пам’ять. Виникає неспроможність завантажувати файли. З’являються файли невідомого походження. Браузер самостійно відкриває сайти, переважно рекламні.

Чи може антивірус повністю захистити комп’ютер від вірусів?

Антивірус – розпізнає і знешкоджує тільки найпоширеніші віруси. Тому в деяких випадках, наприклад, коли з’являються нові версії вірусів, антивірус може бути безсилим.

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Але, якщо ви все ж встановили на комп’ютер антивірус, то слідкуйте за його оновленням. Це допоможе розпізнати і знешкодити нові віруси.

Як захиститись від комп’ютерних вірусів?

Не заходьте на підозрілі сайти.

Не завантажуйте файли з ресурсів, яким ви не довіряєте. Для прикладу, якщо ви переходите на будь-який сайт і там випливають невідомі файли, які просять себе завантажити, ні в якому разі не потрібно цього робити – це вірус.

Регулярно оновлюйте Windows. Адже компанія програмного забезпечення періодично оновлює системи безпеки.

Не відкривайте повідомлення, які приходять вам на електронну адресу з невідомим вмістом. Видаляйте такі листи.

Встановлюйте програми, завантажені з надійних джерел.

Встановіть пароль. Це значною мірою може захистити ваш комп’ютер від зловмисників.

Закривайте сайти, які відкриваються у браузері без вашої згоди.

Робіть резервні копії важливих документів.

Перевіряйте флешки на віруси у випадку, якщо вам потрібно буде скористатись чужим носієм.

І що тільки не придумають ці хакери, аби заполонити ваш комп’ютер. Іноді навіть картинки жартівливі надсилають із прихованим кодом. Пам’ятайте про наші поради і не скачуйте незрозумілі файли.

Алла Гичка

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