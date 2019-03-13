Курс валюти: чого чекати та у чому заощаджувати?

Днями основні валюти дешевшають по відношенню до гривні. Комерційний курс досяг уже рівня 26,5 гривень за долар. З чим пов’язане зростання гривні, чого чекати далі і чи купляти зараз долари?

Україна – сировинна держава. Багато в чому стабільність національної валюти залежить від зовнішніх сировинних ринків. Якщо країна заробляє більше валюти ніж витрачає – гривня стабільна і навіть росте. А якщо навпаки, то гривня падає.

На чому Україна заробляє?

Передусім, на продукції сільського господарства та металургії. Ще маємо копієчку від транзиту російського газу через нашу територію.

Іноземні інвестори люблять заробляти швидкі гроші на купівлі і перепродажу облігацій внутрішньої державної позики. Це теж додає валюти в скарбничку.

Крім того, приблизно 11-12 мільярдів доларів на рік пересилають своїм родичам в Україні заробітчани. І ще одне джерело валюти – це іноземні кредити, передусім від МВФ.

Витрачаємо найбільше на погашення кредитів та закупівлю енергоносіїв – нафтопродуктів та газу. А також на придбання за кордоном необхідних товарів, послуг та технологій.

Нині ситуація на світових ринках з цінами на зерно та енергоносії нам сприяє. Якщо найближчим часом не настане глобальна економічна криза, про яку так довго попереджають фінансові аналітики, то кон’юктура для нас зберігатиметься сприятливою.

Отже, гривня буде зростати і надалі. Не виключено, що курс може дійти до 26 гривен за долар.

Чи вплинуть президентські вибори на курс валюти?

Неприємностей варто чекати тільки у тому випадку, якщо на президентських і парламентських виборах переможуть популісти, які обіцяють щось на кшталт зниження тарифів на комуналку чи припинення співпраці з МВФ.

Бо в першому випадку різницю в ціні за комунальні послуги доведеться покривати з бюджету, що обвалить гривню, а за нею й економіку.

А у другому – нам не буде чим платити по зовнішнім боргам, що загрожує дефолтом і тим же обвалом економіки.

У якій валюті тримати заощадження?

Банкіри радять схему 40-30-30. Тобто 40% тримати у гривні і по 30 у доларах та євро. І ні в якому разі не піддаватись паніці та спекулятивному ажіотажу.

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