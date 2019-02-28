Як проголосувати не за місцем прописки?

На президентських виборах 31 березня, мільйони українців не зможуть проголосувати там, де реально проживають, бо зареєстровані в інших містах та селах.

Що треба зробити, аби віддати свій голос не за місцем прописки – з’ясувала журналіст «Ранку у Великому Місті» Ксенія Богуславська.

Чи можуть голосувати переселенці?

Родина Паніних-Клепікових йдуть до Києво-Святошинської райдержадміністрації. Хочуть змінити місце голосування. П’ять років тому вони переїхали з окупованого Криму під Київ. Для переселенців та інших осіб, які мешкають не за місцем реєстрації – це вимушена міра, щоб проголосувати на президентських виборах 31 березня.

Для зміни виборчої дільниці, Світлані та її чоловіку достатньо було пред’явили лише паспорт. А от їхнім повнолітнім донькам Лізі та Насті, які голосуватимуть вперше, потрібна ще довідка внутрішньо перемішеної особи. Документ необхідний для того, щоб їх внесли до реєстру виборців.

Голосування не за пропискою

До державного реєстру виборців включені особи за місцем реєстрації. Тому тим, хто мешкає не за пропискою, також потрібно прийти до найближчого відділу ведення реєстру виборців. З собою необхідно мати паспорт та його копію, а також документ, який стане підставою для зміни. Наприклад, право власності на житло, договір оренди, довідка з роботи.

В Україні понад 23 тисячі виборців вже змінили місце голосування

Голосування у відрядженні

Виборці, які будуть знаходитися у день голосування у відрядженні, також мають право змінити місце голосування. Для цього необхідно звернутися до органу ведення реєстру за місцем реєстрації.

Лише один тур!

В усіх випадках до копії паспорту та документів, потрібно заповнити заяву – мотивацію. Наголошуємо: вона діє винятково на одне голосування. Тобто, якщо буде два тури президентських виборів, процедуру зміни потрібно повторити.

Якщо ви хочете не стояти у чергах, радимо не затягувати. Формування списків виборців відбудеться 25 березня. Тобто, фактично, 24 березня – останній шанс змінити виборчу дільницю та виконати свій громадянський обов’язок на майбутніх виборах.

Також дивіться Путін намагається втрутитись в українські вибори через Facebook

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.