Українці готові здатися Путіну?

Днями ЗМІ поширили інформацію про те, що майже 70% українців готові на компроміс з Росією заради миру на Донбасі. Що це означає і як ставитись до таких досліджень?

У ситуації розбирався шеф-редактор «Ранку у Великому Місті» Костянтин Ігнатчук.

Наприкінці грудня Фонд «Демократичні ініціативи» та Центр Розумкова опитали близько 2-х тисяч українців. Питання були, так би мовити, глобальні – про війну і мир. І от, у середині лютого соціологи видали свої результати. Найбільш обговорюваною цифрою виявилась кількість опитаних, які погодились, що заради миру варто домовлятись хоч з Росією, хоч з терористами, хоч з чортом лисим. Прокремлівські інтернет-тролі та проросійські ЗМІ поквапились рознести цю новину як підтвердження того, що українці не хочуть сваритися з росіянами, а конфлікт на Донбасі штучний і вигідний тільки владі. Проте, тут є кілька нюансів.

По-перше, всі ці голубки кремлівського миру сором’язливо забули розповісти інші результати того ж дослідження. А вони полягають у тому, що мир за будь-яку ціну підтримують лише 16% респондентів. Погодьтесь, ця цифра вже не така вражаюча. Так само не дуже багато й тих, хто голосує за звільнення окупованих територій за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати і жертви. Теж не менш безглуздий варіант, ніж капітуляція.

При цьому, 72% людей назвали речі своїми іменами. Тобто, що зараз триває не внутрішній конфлікт, не громадянська війна, а війна Росії проти України.

По-друге, ті, хто хоч колись мав справу з опитуваннями, знають, що все залежить від того, як поставити питання. Наприклад, якщо запитати, чи Ви готові зрадити пам’ять всіх тих, хто загинув захищаючи Україну від агресії, аби здатись Росії в обмін на мир? Переконаний, що відповідь однозначно була б «ні»! А якщо поставити питання так: як Ви гадаєте, чи варто використовувати всі шанси, включно з переговорами заради пошуку компромісу та встановлення миру? І з таким твердженням важко не погодитись. А далі вже справа інтерпретацій.

Крім того, не варто забувати, що відповіді респондентів можуть залежати від настрою, оточення, місця інтерв’ювання, способу опитування. Врешті-решт, кожна людина по-своєму розуміє поняття «компроміс».

Тож із соціологією треба поводитись дуже обережно. Не вірити маніпуляційним висновкам і крикливим заголовкам. Не має значення, про що було опитування – про долю країни, про президентські вибори чи про прибирання сміття.

А що стосується компромісів, то так, ми готові домовлятись і обговорювати процедуру виведення іноземних військ з території України, повернення захоплених земель, звільнення полонених і відшкодування збитків за всі ці роки війни. Є про що домовлятись.

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