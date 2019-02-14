Ведучі Ранку у Великому Місті вітають із Днем закоханих

День святого Валентина вважається найромантичнішим святом. І хоча в нашій країні його відмічають далеко не всі, 14 лютого – це ще один привід нагадати коханим людям про свої почуття.

Ведучі програми Ранок у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій, Антон Равицький та Павло Казарін привітали українців із Днем закоханих, і розповіли, чим їм подобається (і чим не подобається) це свято.

Юлія Зорій

День святого Валентина я люблю ще зі шкільних часів. Пам’ятаю, як ми чекали на це свято, довго обирали і купували листівки-валентинки, думали, кому будемо їх відправляти інкогніто 🙂 Щороку в школі працювала пошта святого Валентина, і можна було таємно, не викриваючи себе, відправити зізнання в коханні чи просто висловити прихильність до когось.

А ще із завмиранням серця я чекала на «поштарів», які приносили валентинки, адресовані мені 🙂 Завжли було цікаво, хто ж ті таємничі незнайомці. На щастя, я завжди отримувала багато листівок, і щаслива й замріяна йшла додому. Таке трепетне ставлення до цього свята у мене залишилось досі.

У щоденній побутовій метушні ми часто забуваємо бути уважними і щиросердними, до тих, кого любимо, а говорити коханій людині про свої почуття потрібно і важливо. І день святого Валентина – прекрасний привід зробити це ще раз.

Павло Казарін

14 лютого – це прекрасний привід не переривати традицію робити щасливими тих, хто нас любить. Тих, хто нас надихає. Тих, завдяки кому ми знаходимо приводи посміхатися, навіть коли доля перевіряє нас на міцність.

І найбільшою помилкою було б думати, що лише 14 лютого має бути приводом для турботи. Зрештою, кохання – це стан, коли щастя іншої людини служить обов’язковою умовою твого власного щастя.

Антон Равицький

На жаль, ми з вами – не найромантичніша нація у світі, тому, як на мене, не слід відмовлятися від підказки та зайвого приводу зробити коханим щось приємне.

Так, це свято для нас не характерне. Так, на ньому заробляють виробники солодощів та продавці квітів. Але хто ж нам винен, що ми, наче лемінги, зграєю кидаємося за подарунками в останню мить? Тому підійдіть до цього дня підготовленими, заздалегідь придбайте сувеніри, продумайте, що та як будете робити.

Створіть із передбачуваного та шаблонного свята – справжнє диво. Для цього не обов’язково витрачати купу грошей, достатньо вашого щирого кохання.

Спілкувалася Аліна Воронкова

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