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ICTV / Ранок / Українцям доведеться платити за комуналку сусіда / 14.02.2019 11:10

Українцям доведеться платити за комуналку сусіда

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3 1 травня в Україні почне діяти нова методика розрахунків вартості комунальних послуг. Мешканці квартир, у яких не встановлені лічильники, будуть змушені покривати з власної кишені так звані внутрішньобудинкові втрати. Наприклад, прорвало трубу у підвалі, заплатити за втрачену воду мають ті мешканці будинку, у чиїх квартирах немає приладів обліку.

Як це вигладатиме на практиці?

Від показань загальнобудинкового приладу обліку віднімуть дані квартирних, а різницю розділять між мешканцями, які лічильника не мають.

Чому може виникнути ця дельта? Наприклад, через іржаві діряві труби або через сусіда-крадія, який використовує магніт, щоб менше платити по рахунках. А компенсувати збитки повинні мешканці, які не мають квартирних лічильників, пояснюють експерти.

Ці зміни обумовлені тим, що у серпні 2017 року вступив у дію закон “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”. Згідно з  ним усі комунальні послуги, які надаються споживачам, повинні бути ними сплачені.

Причини втрат

Серед основних причин втрат – є неналежна експлуатація внутрішньобудинкових мереж. Ви можете навіть не знати про діряві труби у підвалі, а через це все одно будете змушені оплачувати за завищеними платіжками, наголошують експерти.

Як не платити за сусіда?

Єдиний спосіб платити лише за спожиті послуги – це встановити квартирний лічильник. Наприклад, за даними Київводоканалу, приблизно 90% домогосподарств у столиці обладнані квартирними приладами обліку. Виникає досить простий вибір: або миритися з тим, що відбувається, і платити за завищеними платіжками, або приймати рішення, які можуть вплинути на надання комунальних послуг.

Також дивіться Обережно, комуналка: як не переплачувати за опалення

Теги: комунальні послуги, Ксенія Богуславська
14.02.2019 11:10
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