Як обміняти валюту, не виходячи з дому?

Відтепер українці можуть купувати та продавати долари та євро, не виходячи з дому. Це стало можливим завдяки закону Про валюту та валютні операції.

«Валюту купити можна або через картки, або через онлайн-банкінг та інші системи, які пропонуються комерційними банками», – зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Нову опцію купівлю валюти онлайн запровадили кожний десятий банк України. Серед них – ПриватБанк.

За даними прес служби, лише за першу добу українці купили через інтернет-додаток майже півтора мільйона доларів та півмільйона продали. Щодо євро, ПриватБанк продав онлайн приблизно 250 тисяч євро та удвічі менше купив. Такий ажіотаж може бути пов’язаний з тим, що люди просто хотіли випробувати нові можливості, пояснюють експерти. Тим більше, на цьому тижні гривня помітно зміцнилася по відношенню до іноземної валюти.

Як скористатись додатком?

Отже, перш за все, якщо у вас немає валютної картки, її необхідно відкрити: або у банку разом з паспортом та ідентифікаційним кодом, або замовити через інтернет-додаток.

«Коли українці починають грати на курсі валют, вони зазвичай програють. Хочете заробити? Враховуйте сезонність гривні: купіть, умовно за гривню щось у січні, а продайте у липні», – поділився економічний експерт Сергій Фурса.

Який максимум купівлі/продажу валюти на добу?

Українці можуть купити або продати валюти максимум до 150 тисяч гривень на добу. Бо в Україні діє фінансовий моніторинг. Тобто, якщо сума більша, то потрібно буде довести походження цих грошей.

За словами заступника голови Національного банку України Олега Чурія, з 7 лютого? згідно з законом Про валюту та валютні операції, послаблені близько 20 правил щодо операцій з валютою. Окрім покупки та продажу валюти онлайн, наприклад, фізичні особи можуть інвестувати закордон приблизно 50 тисяч євро на рік без отримання ліцензій. Або перераховувати кошти закордон в еквіваленті до 150 тисяч гривень без відкриття рахунків.

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