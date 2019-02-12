PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Як обміняти валюту, не виходячи з дому? / 12.02.2019 13:12

Як обміняти валюту, не виходячи з дому?

0 - 0

Відтепер українці можуть купувати та продавати долари та євро, не виходячи з дому. Це стало можливим завдяки закону Про валюту та валютні операції.

«Валюту купити можна або через картки, або через онлайн-банкінг та інші системи, які пропонуються комерційними банками», – зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Нову опцію купівлю валюти онлайн запровадили кожний десятий банк України. Серед них – ПриватБанк.

За даними прес служби, лише за першу добу українці купили через інтернет-додаток майже півтора мільйона доларів та півмільйона продали. Щодо євро, ПриватБанк продав онлайн приблизно 250 тисяч євро та удвічі менше купив. Такий ажіотаж може бути пов’язаний з тим, що люди просто хотіли випробувати нові можливості, пояснюють експерти. Тим більше, на цьому тижні гривня помітно зміцнилася по відношенню до іноземної валюти.

Як скористатись додатком?

Отже, перш за все, якщо у вас немає валютної картки, її необхідно відкрити: або у банку разом з паспортом та ідентифікаційним кодом, або замовити через інтернет-додаток.

«Коли українці починають грати на курсі валют, вони зазвичай програють. Хочете заробити? Враховуйте сезонність гривні: купіть, умовно за гривню щось у січні, а продайте у липні», – поділився економічний експерт Сергій Фурса.

Який максимум купівлі/продажу валюти на добу?

Українці можуть купити або продати валюти максимум до 150 тисяч гривень на добу. Бо в Україні діє фінансовий моніторинг. Тобто, якщо сума більша, то потрібно буде довести походження цих грошей.

За словами заступника голови Національного банку України Олега Чурія, з 7 лютого? згідно з законом Про валюту та валютні операції, послаблені близько 20 правил щодо операцій з валютою. Окрім покупки та продажу валюти онлайн, наприклад, фізичні особи можуть інвестувати закордон приблизно 50 тисяч євро на рік без отримання ліцензій. Або перераховувати кошти закордон в еквіваленті до 150 тисяч гривень без відкриття рахунків.

Також дивіться: Як користуватись електронним кабінетом водія?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Ксенія Богуславська, обмін валюти, онлайн-банкінг
12.02.2019 13:12
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати