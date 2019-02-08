Субсидії по-новому: як і де отримати?

З 1 березня сім’ї, які претендують на субсидії, будуть отримувати кошти для оплати комуналки готівкою. Раніше частина витрат за комунальні послуги сім’ям просто списувалась.

«Готівкова форма буде застосована для тих людей, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Таких домогосподарств на сьогодні 3 млн 742 тисячі 75», – зазначив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Як будуть отримувати субсидію пенсіонери?

70% усіх одержувачів субсидій – пенсіонери. Для них гроші від Міністерства соціальної політики будуть нараховані на пенсійний рахунок разом з пенсією. Особа сама обиратиме для себе зручний спосіб: зняти готівку з картки у банкоматі, отримати у поштовому відділенні або чекати листоношу вдома.

Як отримати гроші іншим громадянам?

Громадяни, які не отримують пенсію, але мають право на субсидію, зможуть отримати гроші у державному банку через грошовий переказ.

«Людина звертається в будь-яке відділення Ощадбанку, пред’являє паспорт і їй виплачується готівка по факту її звернення. Тому, що всі необхідні реєстри в підприємство Ощадбанк будуть передані до початку березня», – додав міністр соціальної політики України.

Хто повідомлятиме про нарахування?

Одна сім’я отримує приблизно 1,5 тисячі гривень щомісяця. Конкретний розмір субсидії можна дізнатися у смс-повідомленні, яке обіцяють надіслати представники банків на телефони отримувачів субсидій. Також Укрпошта надсилатиме листи-інструкції. У березні будуть нараховані гроші за лютий, а у квітні за березень і так далі до кінця опалювального сезону.

«Люди опиняться перед вибором: за що сплачувати. Або за спожиті житлово-комунальні послуги, на які видається відповідна субсидія, або використати їх на щось інше: ліки, їжа, одяг», – розповів експерт з житлово-комунального господарства Андрій Никончук.

Попередження!

Якщо одержувач субсидії буде використовувати кошти не за призначенням, тобто не платити за комуналку, то його можуть позбавити державної допомоги. Монетизація покликана оцінити – наскільки ефективно використовуються державні кошти.

Уряд хоче заохотити людей до економії…

Експерти пояснюють, за рахунок чого це відбуватиметься.

«Щоб люди, яким буде надаватися можливість монетезувати субсидію, мотивувалися до більш економного споживання. Самостійно збільшували рівень енергоефективносі власних помешкань, зменшували рівень енергоспоживання своїх помешкань. І таким чином мали можливість менше споживати призначеної субсидії, з перспективою зекономлені кошти в абсолютній сумі», – прокоментував експерт з ЖКГ Андрій Никончук.

Тобто невикористані кошти від оплати комуналки – повертати державі не потрібно. Громадяни зможуть їх використати для власних потреб. Як запевнив міністр соціальної політики України, пенсіонери-субсидіанти почнуть отримувати перші виплати з 4 березня цього року. Решта – тижнем пізніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мільйони українців втратять право на субсидію

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