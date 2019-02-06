PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Яким буде курс долара у 2019 році? / 06.02.2019 10:58

Яким буде курс долара у 2019 році?

0 - 0

Один з головних індикаторів стабільності для простих людей – це курс долара. Від цього напряму залежить добробут мільйонів українських родин. Натомість, в 2019 році на нас чекатимуть серйозні політичні та економічні потрясіння. Чого очікувати від гривні і чи варто вже бігти в обмінник? Розповість шеф-редактор «Ранку» Костянтин Ігнатчук.

Затишшя перед бурею

Друга половина зими – це час, коли валютний ринок України суттєво просідає. Це спричиняє локальну паніку у людей, вони біжать в обмінники за доларами, і це в свою чергу знову продавлює курс. Але потім, у другій половині року, гривня відвойовує позиції і все повертається по колу. Нині ж на валютному ринку затишшя.

Традиційного післяноворічного обвалу курсу не сталось. Чому? Це затишшя перед бурею чи українська економіка стала значно стабільніше?

Насправді, обидві відповіді «Так!» Економічна ситуація в Україні справді покращилась. Вона росте. Не такими темпами як хотілося б, але все ж. Проте, валютний ринок держави загалом лишається ще дуже маленьким. Будь-які крупні операції з валютою, як то погашення держборгів чи надходження за крупні торгівельні контракти, здатні вплинути на курс як в один, так і в інший бік.

Основні ризики

Але що ж на гривню чекає далі? Насправді, ризиків для стабільності національної валюти не бракує. Як зовнішніх, так і внутрішніх.

Варто сказати, що й сам долар, на який ми так рівняємось, під загрозою. Причина – глобальна економічна криза, яку передрікають експерти. Одним із каталізаторів глобальних проблем може стати торгівельна війна між США та Китаєм. Якщо лихоманить ці дві найбільші економіки світу, лихоманить всіх. І такі маленькі в економічному плані держави як Україна найсильніше.

Курс долара і вибори

Найголовніший чинник, який найближчим часом впливатиме на гривню, – це вибори.

У нашій країні вони ніколи не сприяли стабільності. Як підприємці, так і прості люди, не чекають від змін нічого доброго. А тому воліють усі наявні гроші перевести в тверду валюту. Так буде і цього разу.

Але експерти запевняють, якщо гривня і просяде, то не надто сильно – приблизно до курсу 28,5 за долар. Тобто, курс залишиться в межах сезонних коливань, вважають економісти. Тож не варто перевертати матраци та спустошувати банківські рахунки, щоб обміняти гривні на долари. Більше втратите на обмінному курсі. Але пильність все ж варто зберігати. У нашій країні можливо все.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували курс долара на найближчі роки

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Костянтин Ігнатчук, курс долара, ото таке
06.02.2019 10:58
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати