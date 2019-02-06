Яким буде курс долара у 2019 році?

Один з головних індикаторів стабільності для простих людей – це курс долара. Від цього напряму залежить добробут мільйонів українських родин. Натомість, в 2019 році на нас чекатимуть серйозні політичні та економічні потрясіння. Чого очікувати від гривні і чи варто вже бігти в обмінник? Розповість шеф-редактор «Ранку» Костянтин Ігнатчук.

Затишшя перед бурею

Друга половина зими – це час, коли валютний ринок України суттєво просідає. Це спричиняє локальну паніку у людей, вони біжать в обмінники за доларами, і це в свою чергу знову продавлює курс. Але потім, у другій половині року, гривня відвойовує позиції і все повертається по колу. Нині ж на валютному ринку затишшя.

Традиційного післяноворічного обвалу курсу не сталось. Чому? Це затишшя перед бурею чи українська економіка стала значно стабільніше?

Насправді, обидві відповіді «Так!» Економічна ситуація в Україні справді покращилась. Вона росте. Не такими темпами як хотілося б, але все ж. Проте, валютний ринок держави загалом лишається ще дуже маленьким. Будь-які крупні операції з валютою, як то погашення держборгів чи надходження за крупні торгівельні контракти, здатні вплинути на курс як в один, так і в інший бік.

Основні ризики

Але що ж на гривню чекає далі? Насправді, ризиків для стабільності національної валюти не бракує. Як зовнішніх, так і внутрішніх.

Варто сказати, що й сам долар, на який ми так рівняємось, під загрозою. Причина – глобальна економічна криза, яку передрікають експерти. Одним із каталізаторів глобальних проблем може стати торгівельна війна між США та Китаєм. Якщо лихоманить ці дві найбільші економіки світу, лихоманить всіх. І такі маленькі в економічному плані держави як Україна найсильніше.

Курс долара і вибори

Найголовніший чинник, який найближчим часом впливатиме на гривню, – це вибори.

У нашій країні вони ніколи не сприяли стабільності. Як підприємці, так і прості люди, не чекають від змін нічого доброго. А тому воліють усі наявні гроші перевести в тверду валюту. Так буде і цього разу.

Але експерти запевняють, якщо гривня і просяде, то не надто сильно – приблизно до курсу 28,5 за долар. Тобто, курс залишиться в межах сезонних коливань, вважають економісти. Тож не варто перевертати матраци та спустошувати банківські рахунки, щоб обміняти гривні на долари. Більше втратите на обмінному курсі. Але пильність все ж варто зберігати. У нашій країні можливо все.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували курс долара на найближчі роки

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